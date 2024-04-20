https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/israilin-bati-seriadaki-nur-sems-multeci-kampinda-oldurdugu-filistinlilerin-sayisi-14e-yukseldi-1082983914.html
İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi
İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T23:58+0300
2024-04-20T23:58+0300
2024-04-20T23:58+0300
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in perşembe (18 Nisan) gününden itibaren Tulkerim'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 14'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin güncel bir bilgi henüz verilmezken, Filistin haber ajansı WAFA son olarak 18 Filistinlinin olaylarda yaralandığını duyurmuştu.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun 18 Nisan'dan bu yana Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskının bittiği ve İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.Ambulansların, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından söz konusu mülteci kampına girebildiği kaydedildi.İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik 'geniş çaplı askeri operasyon' başlatıldığını duyurmuştu. Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail ordusunca düzenlenen saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/israil-basbakani-netanyahudan-abdye-yardim-tesekkuru-1082983645.html
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israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sağlık bakanlığı
israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sağlık bakanlığı
İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi
Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in perşembe (18 Nisan) gününden itibaren Tulkerim'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 14'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.
Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin güncel bir bilgi henüz verilmezken, Filistin haber ajansı WAFA son olarak 18 Filistinlinin olaylarda yaralandığını duyurmuştu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun 18 Nisan'dan bu yana Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskının bittiği ve İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.
Ambulansların, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından söz konusu mülteci kampına girebildiği kaydedildi.
İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik 'geniş çaplı askeri operasyon' başlatıldığını duyurmuştu. Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail ordusunca düzenlenen saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.