https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-kullanilan-ihalar-cocuklarin-oynadigi-oyuncak-drona-benziyordu-1082969267.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Kullanılan İHA'lar çocukların oynadığı oyuncak drona benziyordu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Kullanılan İHA'lar çocukların oynadığı oyuncak drona benziyordu

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsfahan saldırısında kullanılan İHA'ları "çocuk oyuncağına" benzeterek, "Dün gece İsfahan'da yaşananlar bir saldırı... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T14:00+0300

2024-04-20T14:00+0300

2024-04-20T14:00+0300

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in İran'ın İsfahan kentine düzenlediği öne sürülen dünkü saldırıda kullanılan insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin "çocuk oyuncaklarına benziyor" ifadelerini kullandı.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a düzenlediği iddia edilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Abdullahiyan "İsrail yeni bir maceraya atılmazsa biz de bir şey yapmayız. Elbette dün gece ABD basını Siyonist rejimin İsfahan'da bir hava üssünü hedef aldığı şekline haberler yayınladı. Hayır bu bir saldırı değildi, büyük ihtimalle İsfahan içinden havalanan ve görüntü alarak casusluk yapmaya çalışan bazı mini dronların hava savunma sistemimiz tarafından düşürülmesiydi. Bizim için söz konusu dronlar ile Siyonist İsrail rejimi arasında bir bağlantı olduğu netleşmiş değil. Elbette İsrail rejimi bize karşı bir maceraya atılmak isterse ona daha sert ve yıkıcı bir cevap veririz" ifadelerini kullandı.Iranlı Bakan, "Dün gece İsfahan'da yaşananlar bir saldırı değildi. Kullanılan İHA'lar ülkemizde çocukların oynadığı 2 veya 3 oyuncak mini drona benziyordu. Bu eylemin İran'a başka bir ülke tarafından önceden bildirilmesini gerektirecek bir önemi de yoktur" diye konuştuİsrail'in yeni bir maceraya atılmadığı müddetçe İran'ın tepki göstermeyeceğini dile getiren Abdullahiyan, "İsrail büyük ve kayda değer bir saldırı yapmadığı sürece İran'ın karşılık verme planı yok" diye konuştu.İsrail'in İran'a saldırması durumunda, çok daha şiddetli bir yanıt alacağını vurgulayan Abdullahiyan, "İsrail ciddi bir saldırıda bulunur ve bu bizim için kanıtlanırsa, cevabımız hızlı ve pişman olacakları şekilde üst seviyede olacaktır. Hayfa ve Tel Aviv'i vurabiliriz. İsrail'in tüm ekonomik limanlarını da hedef alabiliriz" ifadesini kullandı. İran'daki patlama sesleriİran basını, 19 Nisan sabahı İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.İsfahan'daki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-uzman-iran-ile-israil-arasindaki-saldirilar-bolgeyi-buyuk-bir-savasin-esigine-getiriyor-1082954136.html

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