https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-uzman-iran-ile-israil-arasindaki-saldirilar-bolgeyi-buyuk-bir-savasin-esigine-getiriyor-1082954136.html

Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor

Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor

Sputnik Türkiye

Rus Siyaset Bilimci Yelena Suponina, İran ile İsrail arasında giderek derinleşen çelişkilerin iki ülkeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T19:16+0300

2024-04-19T19:16+0300

2024-04-19T19:16+0300

dünya

iran

israil

rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina

yelena suponina

abd

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail gece saatlerinde İran'daki hedeflere misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.İsfahan kenti yakınlarında patlamalar olduğu bildirildi. İran devlet ajansı IRIB, ülkenin bazı illerinde hava savunma sistemlerinin yaklaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı devreye girdiğini bildirdi. Tasnim ajansı, İsfahan vilayetindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu belirtti.Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısından bir hafta sonra gerçekleşen Tel Aviv’in misilleme saldırısını Sputnik'e değerlendirdi.İsrail’in İran’a karşılıklı saldırıların daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyecek sembolik bir karşılık verdiğini belirten Suponina, “Bu, ihtilafın geldiği en üst nokta değil ama bana göre bir süre sonra öyle ya da böyle yeni olaylar ortaya çıkacak. Ve her seferinde yeni bir gerilim seviyesine ulaşacak. Bütün bunlar, devam eden istikrarsızlık bağlamında yüksek riskler taşıyor ve bölgeyi İsrail ile İran arasında büyük bir savaşın eşiğine getiriyor” dedi.Tehlikeli senaryolardan kaçınmak için bazı uzlaşma seçeneklerinin var olma hakkına sahip olabileceğine vurgu yapan Suponina, “Bu, İran'ın bu saldırıya yanıt vermeyeceğine dair garantiler karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun sona ermesi olabilir. Ancak kanaatimce bu tür anlaşmalar uygulanabilecek olsa bile her halükarda geçici nitelikte olacaktır. İran ile İsrail arasındaki çelişkiler o kadar derinleşti ki, gerilimin artması ancak ertelenebilir, ancak önlenemez” değerlendirmesinde bulundu.Kendi gözlemlerine dayanarak bölgedeki durumun son derece gergin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Rus siyaset bilimci, “Son zamanlarda üzerinden sürekli insansız hava araçları ve füzelerin uçtuğu ve enkazlarının sürekli yağdığı Irak'tan yeni döndüm. Yerel yetkililerle görüştüm ve herkes kesinlikle bir konuda hemfikir: durum gergin ve sıkıntılarla dolu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/tahranda-cuma-namazi-cikisi-yuzlerce-kisi-israil-saldirisini-protesto-etti-1082948735.html

iran

israil

gazze

gazze şeridi

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

iran, israil, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina, yelena suponina, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi