Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Birçok veriyi ve değişkeni kullanarak pamuk fiyatlarını tahmin edebilen Türk yapay zeka modeli
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Filistinliler İran’ın İsrail’e yanıtını destekliyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Filistinlilerin Arap ülkelerine dağıtılması, bir kısmının Türkiye’ye verilmesi konuşuluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
18:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:14
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de dondurma markalarının rekabet analizi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafe boykotu tartışması
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Radyo Sputnik'e konuşuyor
12:09
82 dk
HABER MASASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği özel röportajın değerlendirmeleri
13:31
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sónar İstanbul Müzik Festivali
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
GÜN ORTASI ÖZEL
Ateizm Derneği'nden Karan: Türk nüfusunun en az yüzde 3'ü ateist
18:11
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Radyo Sputnik'in sorularını yanıtladı
19:08
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-uzman-iran-ile-israil-arasindaki-saldirilar-bolgeyi-buyuk-bir-savasin-esigine-getiriyor-1082954136.html
Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor
Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor
Sputnik Türkiye
Rus Siyaset Bilimci Yelena Suponina, İran ile İsrail arasında giderek derinleşen çelişkilerin iki ülkeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:16+0300
2024-04-19T19:16+0300
dünya
iran
israil
rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina
yelena suponina
abd
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082852803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f2cfbd5f067003dcb1f358678e32ff4.jpg
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail gece saatlerinde İran'daki hedeflere misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.İsfahan kenti yakınlarında patlamalar olduğu bildirildi. İran devlet ajansı IRIB, ülkenin bazı illerinde hava savunma sistemlerinin yaklaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı devreye girdiğini bildirdi. Tasnim ajansı, İsfahan vilayetindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu belirtti.Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısından bir hafta sonra gerçekleşen Tel Aviv’in misilleme saldırısını Sputnik'e değerlendirdi.İsrail’in İran’a karşılıklı saldırıların daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyecek sembolik bir karşılık verdiğini belirten Suponina, “Bu, ihtilafın geldiği en üst nokta değil ama bana göre bir süre sonra öyle ya da böyle yeni olaylar ortaya çıkacak. Ve her seferinde yeni bir gerilim seviyesine ulaşacak. Bütün bunlar, devam eden istikrarsızlık bağlamında yüksek riskler taşıyor ve bölgeyi İsrail ile İran arasında büyük bir savaşın eşiğine getiriyor” dedi.Tehlikeli senaryolardan kaçınmak için bazı uzlaşma seçeneklerinin var olma hakkına sahip olabileceğine vurgu yapan Suponina, “Bu, İran'ın bu saldırıya yanıt vermeyeceğine dair garantiler karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun sona ermesi olabilir. Ancak kanaatimce bu tür anlaşmalar uygulanabilecek olsa bile her halükarda geçici nitelikte olacaktır. İran ile İsrail arasındaki çelişkiler o kadar derinleşti ki, gerilimin artması ancak ertelenebilir, ancak önlenemez” değerlendirmesinde bulundu.Kendi gözlemlerine dayanarak bölgedeki durumun son derece gergin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Rus siyaset bilimci, “Son zamanlarda üzerinden sürekli insansız hava araçları ve füzelerin uçtuğu ve enkazlarının sürekli yağdığı Irak'tan yeni döndüm. Yerel yetkililerle görüştüm ve herkes kesinlikle bir konuda hemfikir: durum gergin ve sıkıntılarla dolu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/tahranda-cuma-namazi-cikisi-yuzlerce-kisi-israil-saldirisini-protesto-etti-1082948735.html
iran
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082852803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd4a01b63c31dbbb2ba43cf4a6bd165a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, israil, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina, yelena suponina, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
iran, israil, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina, yelena suponina, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor

19:16 19.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİsrail basını
İsrail basını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Rus Siyaset Bilimci Yelena Suponina, İran ile İsrail arasında giderek derinleşen çelişkilerin iki ülkeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti.
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail gece saatlerinde İran'daki hedeflere misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.
İsfahan kenti yakınlarında patlamalar olduğu bildirildi. İran devlet ajansı IRIB, ülkenin bazı illerinde hava savunma sistemlerinin yaklaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı devreye girdiğini bildirdi. Tasnim ajansı, İsfahan vilayetindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu belirtti.
Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısından bir hafta sonra gerçekleşen Tel Aviv’in misilleme saldırısını Sputnik'e değerlendirdi.
İsrail’in İran’a karşılıklı saldırıların daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyecek sembolik bir karşılık verdiğini belirten Suponina, “Bu, ihtilafın geldiği en üst nokta değil ama bana göre bir süre sonra öyle ya da böyle yeni olaylar ortaya çıkacak. Ve her seferinde yeni bir gerilim seviyesine ulaşacak. Bütün bunlar, devam eden istikrarsızlık bağlamında yüksek riskler taşıyor ve bölgeyi İsrail ile İran arasında büyük bir savaşın eşiğine getiriyor” dedi.
Tehlikeli senaryolardan kaçınmak için bazı uzlaşma seçeneklerinin var olma hakkına sahip olabileceğine vurgu yapan Suponina, “Bu, İran'ın bu saldırıya yanıt vermeyeceğine dair garantiler karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun sona ermesi olabilir. Ancak kanaatimce bu tür anlaşmalar uygulanabilecek olsa bile her halükarda geçici nitelikte olacaktır. İran ile İsrail arasındaki çelişkiler o kadar derinleşti ki, gerilimin artması ancak ertelenebilir, ancak önlenemez” değerlendirmesinde bulundu.
Kendi gözlemlerine dayanarak bölgedeki durumun son derece gergin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Rus siyaset bilimci, “Son zamanlarda üzerinden sürekli insansız hava araçları ve füzelerin uçtuğu ve enkazlarının sürekli yağdığı Irak'tan yeni döndüm. Yerel yetkililerle görüştüm ve herkes kesinlikle bir konuda hemfikir: durum gergin ve sıkıntılarla dolu” ifadelerini kullandı.
iran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Tahran’da cuma namazı çıkışı yüzlerce kişi İsrail saldırısını protesto etti
17:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала