https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-uzman-iran-ile-israil-arasindaki-saldirilar-bolgeyi-buyuk-bir-savasin-esigine-getiriyor-1082954136.html
Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor
Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor
Sputnik Türkiye
Rus Siyaset Bilimci Yelena Suponina, İran ile İsrail arasında giderek derinleşen çelişkilerin iki ülkeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:16+0300
2024-04-19T19:16+0300
2024-04-19T19:16+0300
dünya
iran
israil
rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina
yelena suponina
abd
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail gece saatlerinde İran'daki hedeflere misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.İsfahan kenti yakınlarında patlamalar olduğu bildirildi. İran devlet ajansı IRIB, ülkenin bazı illerinde hava savunma sistemlerinin yaklaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı devreye girdiğini bildirdi. Tasnim ajansı, İsfahan vilayetindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu belirtti.Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısından bir hafta sonra gerçekleşen Tel Aviv’in misilleme saldırısını Sputnik'e değerlendirdi.İsrail’in İran’a karşılıklı saldırıların daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyecek sembolik bir karşılık verdiğini belirten Suponina, “Bu, ihtilafın geldiği en üst nokta değil ama bana göre bir süre sonra öyle ya da böyle yeni olaylar ortaya çıkacak. Ve her seferinde yeni bir gerilim seviyesine ulaşacak. Bütün bunlar, devam eden istikrarsızlık bağlamında yüksek riskler taşıyor ve bölgeyi İsrail ile İran arasında büyük bir savaşın eşiğine getiriyor” dedi.Tehlikeli senaryolardan kaçınmak için bazı uzlaşma seçeneklerinin var olma hakkına sahip olabileceğine vurgu yapan Suponina, “Bu, İran'ın bu saldırıya yanıt vermeyeceğine dair garantiler karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun sona ermesi olabilir. Ancak kanaatimce bu tür anlaşmalar uygulanabilecek olsa bile her halükarda geçici nitelikte olacaktır. İran ile İsrail arasındaki çelişkiler o kadar derinleşti ki, gerilimin artması ancak ertelenebilir, ancak önlenemez” değerlendirmesinde bulundu.Kendi gözlemlerine dayanarak bölgedeki durumun son derece gergin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Rus siyaset bilimci, “Son zamanlarda üzerinden sürekli insansız hava araçları ve füzelerin uçtuğu ve enkazlarının sürekli yağdığı Irak'tan yeni döndüm. Yerel yetkililerle görüştüm ve herkes kesinlikle bir konuda hemfikir: durum gergin ve sıkıntılarla dolu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/tahranda-cuma-namazi-cikisi-yuzlerce-kisi-israil-saldirisini-protesto-etti-1082948735.html
iran
israil
gazze
gazze şeridi
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Tatiana Şuvalova
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iran, israil, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina, yelena suponina, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
iran, israil, rusya stratejik araştırmalar enstitüsü (risi) başkan danışmanı ve ortadoğu uzmanı yelena suponina, yelena suponina, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Rus uzman: İran ile İsrail arasındaki saldırılar bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiriyor
Rus Siyaset Bilimci Yelena Suponina, İran ile İsrail arasında giderek derinleşen çelişkilerin iki ülkeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti.
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail gece saatlerinde İran'daki hedeflere misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.
İsfahan kenti yakınlarında patlamalar olduğu bildirildi. İran devlet ajansı IRIB, ülkenin bazı illerinde hava savunma sistemlerinin yaklaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı devreye girdiğini bildirdi. Tasnim ajansı, İsfahan vilayetindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu belirtti.
Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısından bir hafta sonra gerçekleşen Tel Aviv’in misilleme saldırısını Sputnik'e değerlendirdi.
İsrail’in İran’a karşılıklı saldırıların daha büyük bir çatışmaya dönüşmeyecek sembolik bir karşılık verdiğini belirten Suponina, “Bu, ihtilafın geldiği en üst nokta değil ama bana göre bir süre sonra öyle ya da böyle yeni olaylar ortaya çıkacak. Ve her seferinde yeni bir gerilim seviyesine ulaşacak. Bütün bunlar, devam eden istikrarsızlık bağlamında yüksek riskler taşıyor ve bölgeyi İsrail ile İran arasında büyük bir savaşın eşiğine getiriyor” dedi.
Tehlikeli senaryolardan kaçınmak için bazı uzlaşma seçeneklerinin var olma hakkına sahip olabileceğine vurgu yapan Suponina, “Bu, İran'ın bu saldırıya yanıt vermeyeceğine dair garantiler karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonunun sona ermesi olabilir. Ancak kanaatimce bu tür anlaşmalar uygulanabilecek olsa bile her halükarda geçici nitelikte olacaktır. İran ile İsrail arasındaki çelişkiler o kadar derinleşti ki, gerilimin artması ancak ertelenebilir, ancak önlenemez” değerlendirmesinde bulundu.
Kendi gözlemlerine dayanarak bölgedeki durumun son derece gergin olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Rus siyaset bilimci, “Son zamanlarda üzerinden sürekli insansız hava araçları ve füzelerin uçtuğu ve enkazlarının sürekli yağdığı Irak'tan yeni döndüm. Yerel yetkililerle görüştüm ve herkes kesinlikle bir konuda hemfikir: durum gergin ve sıkıntılarla dolu” ifadelerini kullandı.