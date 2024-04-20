https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ingiliz-uzman-rus-ordusu-ukraynaya-ait-cok-sayida-mig-29-ve-s-300-sistemini-imha-etti-1082978910.html

İngiliz uzman: Rus ordusu, Ukrayna’ya ait çok sayıda MiG-29 ve S-300 sistemini imha etti

İngiliz uzman: Rus ordusu, Ukrayna’ya ait çok sayıda MiG-29 ve S-300 sistemini imha etti

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait çok sayıda MiG-29 uçağı ve S-300 sistemini imha ettiğini belirtti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:23+0300

2024-04-20T18:23+0300

2024-04-20T18:23+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

aleksandr mercouris

mig-29

mig-29 avcı uçağı

mig-29 savaş uçakları

s-300

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait çok sayıda MiG-29 uçağı ve S-300 hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.Mercouris, “Cephede operasyon yürüten Ukrayna’ya ait savaş uçakları Dnepropetrovsk yakınlarındaki hava üssünden havalandı. Büyük olasılıkla 4 adet MiG-29 imha edildi. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı yeteneklerini etkisiz kılan Rusya'nın ön cephe stratejisinin bir parçası” dedi.Uzman, dün gecenin Kiev için tam bir kabus olduğunu zira Ukrayna ordusunun 4 savaş uçağının yanı sıra 4 adet de S-300 hava savunma sistemini kaybettiğini vurguladı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 3 adet MiG-29 savaş uçağı ve 4 adet An-26 askeri nakliye uçağının yanı sıra, 4 adet S-300 hava savunma sistemi ve bir Alman IRIS-T füze sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-ukraynanin-su-25-savas-ucagini-dusurdu-1082971830.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, aleksandr mercouris, mig-29, mig-29 avcı uçağı, mig-29 savaş uçakları, s-300