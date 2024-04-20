https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/genelkurmay-baskani-guraka-pakistanda-imtiyaz-nisani-verildi-1082978074.html

Genelkurmay Başkanı Gürak’a Pakistan’da 'İmtiyaz Nişanı' verildi

Genelkurmay Başkanı Gürak’a Pakistan’da 'İmtiyaz Nişanı' verildi

Sputnik Türkiye

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan’da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından “Pakistan İmtiyaz Nişanı”... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:03+0300

2024-04-20T18:03+0300

2024-04-20T18:03+0300

türkiye

pakistan

imtiyaz

türkiye

genelkurmay başkanlığı

metin gürak

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a geldi. Gürak’a Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı” verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakanligindan-iran---israil-gerginligine-iliskin-aciklama--1082939690.html

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pakistan, imtiyaz, türkiye, genelkurmay başkanlığı, metin gürak