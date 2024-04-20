https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/genelkurmay-baskani-guraka-pakistanda-imtiyaz-nisani-verildi-1082978074.html
Genelkurmay Başkanı Gürak’a Pakistan’da 'İmtiyaz Nişanı' verildi
Genelkurmay Başkanı Gürak’a Pakistan’da 'İmtiyaz Nişanı' verildi
Sputnik Türkiye
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan’da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından “Pakistan İmtiyaz Nişanı”... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T18:03+0300
2024-04-20T18:03+0300
2024-04-20T18:03+0300
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imtiyaz
türkiye
genelkurmay başkanlığı
metin gürak
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a geldi. Gürak’a Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı” verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakanligindan-iran---israil-gerginligine-iliskin-aciklama--1082939690.html
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pakistan, imtiyaz, türkiye, genelkurmay başkanlığı, metin gürak
pakistan, imtiyaz, türkiye, genelkurmay başkanlığı, metin gürak
Genelkurmay Başkanı Gürak’a Pakistan’da 'İmtiyaz Nişanı' verildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan’da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari tarafından “Pakistan İmtiyaz Nişanı” verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a geldi.
Gürak’a Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğine sağladığı katkılardan dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı” verildi.