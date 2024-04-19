https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakanligindan-iran---israil-gerginligine-iliskin-aciklama--1082939690.html
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe ve çatışmaya yönelik açıklama yaptı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T12:54+0300
2024-04-19T12:54+0300
2024-04-19T13:26+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
iran
israil
dışişleri bakanlığı
filistin
israil-filistin
gazze
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-iranin-yani-sira-suriyeyi-de-vurdu-1082933235.html
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türkiye, iran, israil, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, gazze
türkiye, iran, israil, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, gazze
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama
12:54 19.04.2024 (güncellendi: 13:26 19.04.2024)
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe ve çatışmaya yönelik açıklama yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.
Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.