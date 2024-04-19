https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakanligindan-iran---israil-gerginligine-iliskin-aciklama--1082939690.html

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe ve çatışmaya yönelik açıklama yaptı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T12:54+0300

2024-04-19T12:54+0300

2024-04-19T13:26+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

iran

israil

dışişleri bakanlığı

filistin

israil-filistin

gazze

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasında süren gerginliğe yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-iranin-yani-sira-suriyeyi-de-vurdu-1082933235.html

iran

israil

filistin

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türkiye, iran, israil, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, gazze