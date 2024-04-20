https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/gaziosmanpasadaki-toprak-kaymasina-iliskin-vali-gulden-aciklama-can-kaybi-ve-yaralimiz-yok-1082963941.html

Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasına ilişkin Vali Gül'den açıklama: 'Can kaybı ve yaralımız yok'

Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasına ilişkin Vali Gül'den açıklama: 'Can kaybı ve yaralımız yok'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasından etkilenen evlere ilişkin, "Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T10:14+0300

2024-04-20T10:14+0300

2024-04-20T10:14+0300

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

toprak kayması

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İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta toprak kayması meydana gelen alanda incelemede bulundu.Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.Burada tek katlı evler bulunduğunu kaydeden Gül, "Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması sonucu zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltıldı, sonuç olarak 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor" dedi.'Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı'Gül, boşaltılan evlerde yaşayanların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde'İstanbul Valisi Davut Gül, bir gazetecinin "Toprak kaymasının özellikle bu çevredeki evler için bir risk yarattığına ilişkin AFAD'ın yapmış olduğu bir inceleme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/toprak-kaymasi-sebebiyle-gaziosmanpasada-tahliye-edilen-bina-sayisi-24e-yukseldi-1082959979.html

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