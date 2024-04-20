https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/dusmanlik-baska-alisveris-baska-abd-rusya-menseili-uranyumun-en-buyuk-alicisi-haline-geldi-1082966081.html
'Düşmanlık başka alışveriş başka': ABD, Rusya menşeili uranyumun en büyük alıcısı haline geldi
'Düşmanlık başka alışveriş başka': ABD, Rusya menşeili uranyumun en büyük alıcısı haline geldi
Sputnik Türkiye
Rusya, 2023’te en az bin 860 ton zenginleştirilmiş uranyum ihraç etti. Rus uranyumun en büyük alıcısının, Çin’i geride bırakan ABD olduğu ortaya çıktı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T11:22+0300
2024-04-20T11:22+0300
2024-04-20T11:31+0300
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Sputnik’in, ulusal istatistik kurumlarının verilerini inceleyerek yaptığı hesaplamalara göre, 2023’te 7 ülke toplamda Rusya’dan bin 860 ton zenginleştirilmiş uranyum satın aldı. Yani Rusya’nın 2023’teki uranyum ihracatı bir önceki yıla göre 14 ton daha az olarak gerçekleşti.Geçen yıl Rus zenginleştirilmiş uranyumun en büyük alıcısı, ithalatını yüzde 19 oranında artırarak 702 tona ulaştıran ABD oldu. Bir önceki dönem bu alanda lider olan Çin geçen yıl ikinciliğe geriledi. Çin, alımını yüzde 32 azaltarak 457 ton uranyum satın aldı.Güney Kore, Rus uranyum ithalatını 1.8 artırarak 243 tonla üçüncü sıraya yükseldi. Alımı bir önceki döneme göre yüzde 29 azaltarak 223 ton satın alan Fransa dördüncü, ithalatı 5 kat artırarak 168 tona ulaştıran Kazakistan da beşinci oldu.Almanya, 30 ton Rus uranyumu alırken Brezilya 27 ton ithalatla ilk kez listeye girdi.2022’de Rusya’dan 72 ton uranyum satın alan Hollanda geçen yıl hiç uranyum almadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/avustralyadaki-kislada-askerin-odasinda-uranyum-bulundu-1082803570.html
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rusya, uranyum, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum, abd, abd, çin
'Düşmanlık başka alışveriş başka': ABD, Rusya menşeili uranyumun en büyük alıcısı haline geldi
11:22 20.04.2024 (güncellendi: 11:31 20.04.2024)
Rusya, 2023’te en az bin 860 ton zenginleştirilmiş uranyum ihraç etti. Rus uranyumun en büyük alıcısının, Çin’i geride bırakan ABD olduğu ortaya çıktı.
Sputnik’in, ulusal istatistik kurumlarının verilerini inceleyerek yaptığı hesaplamalara göre, 2023’te 7 ülke toplamda Rusya’dan bin 860 ton zenginleştirilmiş uranyum satın aldı. Yani Rusya’nın 2023’teki uranyum ihracatı bir önceki yıla göre 14 ton daha az olarak gerçekleşti.
Geçen yıl Rus zenginleştirilmiş uranyumun en büyük alıcısı, ithalatını yüzde 19 oranında artırarak 702 tona ulaştıran ABD oldu. Bir önceki dönem bu alanda lider olan Çin geçen yıl ikinciliğe geriledi. Çin, alımını yüzde 32 azaltarak 457 ton uranyum satın aldı.
Güney Kore, Rus uranyum ithalatını 1.8 artırarak 243 tonla üçüncü sıraya yükseldi. Alımı bir önceki döneme göre yüzde 29 azaltarak 223 ton satın alan Fransa dördüncü, ithalatı 5 kat artırarak 168 tona ulaştıran Kazakistan da beşinci oldu.
Almanya, 30 ton Rus uranyumu alırken Brezilya 27 ton ithalatla ilk kez listeye girdi.
2022’de Rusya’dan 72 ton uranyum satın alan Hollanda geçen yıl hiç uranyum almadı.