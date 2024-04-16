https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/avustralyadaki-kislada-askerin-odasinda-uranyum-bulundu-1082803570.html
Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu
Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, askerin odasına düzenlenen baskında uranyum ele geçirildi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T00:57+0300
2024-04-16T00:57+0300
2024-04-16T01:02+0300
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avustralya
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kışla
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Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-ve-zaporojye-nukleer-guc-santrali-samson-cozumu-1082696123.html
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avustralya, sydney, kışla
avustralya, sydney, kışla
Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu
00:57 16.04.2024 (güncellendi: 01:02 16.04.2024)
Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, askerin odasına düzenlenen baskında uranyum ele geçirildi.
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.
Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.