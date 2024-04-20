https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/danimarkada-havalimani-bomba-ihbari-uzerine-bosaltildi-1-gozalti-1082977243.html
Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı: 1 gözaltı
Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı: 1 gözaltı
Sputnik Türkiye
Danimarka'daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:18+0300
2024-04-20T17:18+0300
2024-04-20T17:18+0300
dünya
danimarka
havalimanı
bomba ihbarı
bomba
göz altı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg
Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı.Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/thy-ucaginin-kokpit-cami-catladi-istanbula-acil-inis-yapti-1082976347.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_123:0:1023:675_1920x0_80_0_0_648e2a51d5b4ef36f9e9ec5d0280abd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
danimarka, havalimanı, bomba ihbarı, bomba, göz altı
danimarka, havalimanı, bomba ihbarı, bomba, göz altı
Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı: 1 gözaltı
Danimarka'daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı.
Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.
Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.