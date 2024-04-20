https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/danimarkada-havalimani-bomba-ihbari-uzerine-bosaltildi-1-gozalti-1082977243.html

Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı: 1 gözaltı

Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı: 1 gözaltı

Sputnik Türkiye

Danimarka'daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T17:18+0300

2024-04-20T17:18+0300

2024-04-20T17:18+0300

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göz altı

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Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı.Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.

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danimarka, havalimanı, bomba ihbarı, bomba, göz altı