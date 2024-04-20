https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/thy-ucaginin-kokpit-cami-catladi-istanbula-acil-inis-yapti-1082976347.html
THY uçağının kokpit camı çatladı, İstanbul'a acil iniş yaptı
THY uçağının kokpit camı çatladı, İstanbul'a acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
THY'nin İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönerek acil iniş... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T16:49+0300
2024-04-20T16:49+0300
2024-04-20T17:18+0300
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türk hava yolları (thy)
boeing 737-800
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uçak seferi
uçak kazası
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Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.Yolcular başka uçakla gönderilecekTHY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230829/thy-pilotlarina-kokpitte-ibadet-izni-1075015563.html
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thy, thy, türk hava yolları (thy), boeing 737-800, uçak, uçak seferleri, uçak seferi, uçak kazası, kokpit
thy, thy, türk hava yolları (thy), boeing 737-800, uçak, uçak seferleri, uçak seferi, uçak kazası, kokpit
THY uçağının kokpit camı çatladı, İstanbul'a acil iniş yaptı
16:49 20.04.2024 (güncellendi: 17:18 20.04.2024)
THY'nin İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra kokpit camı çatladı. Uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.
Yolcular başka uçakla gönderilecek
THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.