https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cinden-filistinin-bmye-kabulune-karsi-cikan-abdye-sert-tepki-tarih-hatirlayacak-1082951136.html
Çin'den Filistin'in BM'ye kabulüne karşı çıkan ABD'ye sert tepki: 'Tarih hatırlayacak'
Çin'den Filistin'in BM'ye kabulüne karşı çıkan ABD'ye sert tepki: 'Tarih hatırlayacak'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jian yaptığı açıklamasında ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine karşı oy kullanmasını tarihin ve dünya halklarının... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T17:46+0300
2024-04-19T17:46+0300
2024-04-19T17:46+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği brifingde, tarihin ABD'nin Filistin'in BM üyeliğine karşı eylemlerini hatırlayacağını söyledi.ABD, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti. Güvenlik Konseyi'nin bir diğer daimi üyesi olan Birleşik Krallık ise çekimser oy kullanmıştı.Jian açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jian açıklamasında ayrıca, 'uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını tam olarak uygulaması, Filistin halkının isteklerine saygı göstermesi, iki devletli çözüm ilkesine bağlı kalarak doğru yola dönmesi ve mümkün olan en kısa sürede bağımsız bir Filistin devleti kurması gerektiğini' de sözlerine ekledi.Diplomat konuşmasında Çin'in Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak kurulmasını tüm kalbiyle desteklediğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, filistin, birleşmiş milletler (bm), abd, veto
çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, filistin, birleşmiş milletler (bm), abd, veto
Çin'den Filistin'in BM'ye kabulüne karşı çıkan ABD'ye sert tepki: 'Tarih hatırlayacak'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jian yaptığı açıklamasında ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine karşı oy kullanmasını tarihin ve dünya halklarının hatırlayacağını dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği brifingde, tarihin ABD'nin Filistin'in BM üyeliğine karşı eylemlerini hatırlayacağını söyledi.
ABD, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti. Güvenlik Konseyi'nin bir diğer daimi üyesi olan Birleşik Krallık ise çekimser oy kullanmıştı.
Jian açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2011 yılında Filistin BM'ye katılmak için başvuruda bulunmuş, ardından BM Güvenlik Konseyi ABD'nin muhalefeti nedeniyle kararı askıya almıştı. Şimdi ise, 13 yıl sonra, yine ABD'nin vetosu nedeniyle Filistin'in BM'ye katılma başvurusu reddedildi ve Filistin halkının onlarca yıllık rüyası acımasızca yok edildi. Tarih ve dünya halkları ABD'nin herkese meydan okuyan bu eylemlerini hatırlayacaktır.
Jian açıklamasında ayrıca, 'uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını tam olarak uygulaması, Filistin halkının isteklerine saygı göstermesi, iki devletli çözüm ilkesine bağlı kalarak doğru yola dönmesi ve mümkün olan en kısa sürede bağımsız bir Filistin devleti kurması gerektiğini' de sözlerine ekledi.
Diplomat konuşmasında Çin'in Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak kurulmasını tüm kalbiyle desteklediğinin de altını çizdi.