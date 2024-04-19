https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cinden-filistinin-bmye-kabulune-karsi-cikan-abdye-sert-tepki-tarih-hatirlayacak-1082951136.html

Çin'den Filistin'in BM'ye kabulüne karşı çıkan ABD'ye sert tepki: 'Tarih hatırlayacak'

Çin'den Filistin'in BM'ye kabulüne karşı çıkan ABD'ye sert tepki: 'Tarih hatırlayacak'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jian yaptığı açıklamasında ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine karşı oy kullanmasını tarihin ve dünya halklarının... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T17:46+0300

2024-04-19T17:46+0300

2024-04-19T17:46+0300

israil- filistin çatışması

çin

çin halk cumhuriyeti

çin dışişleri bakanlığı

filistin

birleşmiş milletler (bm)

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği brifingde, tarihin ABD'nin Filistin'in BM üyeliğine karşı eylemlerini hatırlayacağını söyledi.ABD, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti. Güvenlik Konseyi'nin bir diğer daimi üyesi olan Birleşik Krallık ise çekimser oy kullanmıştı.Jian açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jian açıklamasında ayrıca, 'uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını tam olarak uygulaması, Filistin halkının isteklerine saygı göstermesi, iki devletli çözüm ilkesine bağlı kalarak doğru yola dönmesi ve mümkün olan en kısa sürede bağımsız bir Filistin devleti kurması gerektiğini' de sözlerine ekledi.Diplomat konuşmasında Çin'in Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak kurulmasını tüm kalbiyle desteklediğinin de altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, filistin, birleşmiş milletler (bm), abd, veto