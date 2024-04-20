https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-devlet-baskani-si-orduda-buyuk-capli-bir-revizyon-duyurdu-1082976758.html
Çin Devlet Başkanı Şi, orduda büyük çaplı bir revizyon duyurdu
Çin Devlet Başkanı Şi, orduda büyük çaplı bir revizyon duyurdu
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordunun büyük çaplı revizyonunu duyuyrarak Ordu Bilgi Destek Gücü'nün 'modern savaşların kazanılmasına' yardımcı olacağının... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:45+0300
2024-04-20T17:45+0300
2024-04-20T17:45+0300
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ordunun büyük ölçüde yenilendiğini ve hibrid savaşla mücadeleden sorumlu olacak yeni bir Ordu Bilgi Destek Gücü oluşturulduğunu açıkladı.Söz konusu duyuru Pekin'de düzenlenen bir törenle yapıldı. Şi, Çin'in modern çağda ordusunun gelişimine öncelik vermesi ve aynı zamanda reform, bilim ve yeni yetenekler yoluyla yeteneklerini arttırması gerektiğini belirtti.Çin lideri, ordunun yeni oluşturulan kanadını, bilgi sistemi ağlarının koordinasyonu ve kullanımı için vazgeçilmez destek sağlayacak 'stratejik bir güç' olarak tanımlayarak, "Ordumuzun yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmede ve modern savaşları kazanmada önemli bir rol oynuyor ve büyük sorumlulukları var" dedi.Şi ayrıca 'bilgi öncülüğünde ve ortak zafere, sorunsuz bilgi bağlantılarına, entegre bilgi kaynaklarına bağlı kalmanın' yanı sıra bilginin muhafaza edilmesinin de güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti.Reformları yorumlayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in artık Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Roket Gücü olmak üzere dört askeri servise ve Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Siber Uzay Kuvvetleri, Bilgi Destek Kuvvetleri ve Ortak Lojistik Destek Kuvvetleri olmak üzere dört kola sahip olduğunu söyledi.Ayrıca, Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanı General Charles Flynn Nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını söylemişti.Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in bu tehlikeli eğilime kararlılıkla karşı çıkacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:Batı basını tarafından 2015'ten bu yana yapılan en büyük reform olarak nitelendirilen askeri reform, Aralık ayında dördü Roket Gücü'nde görev yapmış olan dokuz üst düzey subayın parlamentodan azledilmesinin ardından gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cin-disisleri-bakani-abdnin-gazzedeki-ateskese-dair-tutumunu-elestirdi-1082911896.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çin ordusu, wu qian, hint-pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çin ordusu, wu qian, hint-pasifik
Çin Devlet Başkanı Şi, orduda büyük çaplı bir revizyon duyurdu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordunun büyük çaplı revizyonunu duyuyrarak Ordu Bilgi Destek Gücü'nün 'modern savaşların kazanılmasına' yardımcı olacağının altını çizdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ordunun büyük ölçüde yenilendiğini ve hibrid savaşla mücadeleden sorumlu olacak yeni bir Ordu Bilgi Destek Gücü oluşturulduğunu açıkladı.
Söz konusu duyuru Pekin'de düzenlenen bir törenle yapıldı. Şi, Çin'in modern çağda ordusunun gelişimine öncelik vermesi ve aynı zamanda reform, bilim ve yeni yetenekler yoluyla yeteneklerini arttırması gerektiğini belirtti.
Çin lideri, ordunun yeni oluşturulan kanadını, bilgi sistemi ağlarının koordinasyonu ve kullanımı için vazgeçilmez destek sağlayacak 'stratejik bir güç' olarak tanımlayarak, "Ordumuzun yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmede ve modern savaşları kazanmada önemli bir rol oynuyor ve büyük sorumlulukları var" dedi.
Şi ayrıca 'bilgi öncülüğünde ve ortak zafere, sorunsuz bilgi bağlantılarına, entegre bilgi kaynaklarına bağlı kalmanın' yanı sıra bilginin muhafaza edilmesinin de güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti.
Reformları yorumlayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in artık Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Roket Gücü olmak üzere dört askeri servise ve Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Siber Uzay Kuvvetleri, Bilgi Destek Kuvvetleri ve Ortak Lojistik Destek Kuvvetleri olmak üzere dört kola sahip olduğunu söyledi.
Ayrıca, Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanı General Charles Flynn Nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Hint-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını söylemişti.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in bu tehlikeli eğilime kararlılıkla karşı çıkacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:
ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füzeler konuşlandırma niyeti, bölge ülkelerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit edecek ve bölgesel barış ve istikrara ciddi zarar verecek tehlikeli bir eğilimdir. Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır ve kararlılıkla karşı çıkacaktır.
Batı basını tarafından 2015'ten bu yana yapılan en büyük reform olarak nitelendirilen askeri reform, Aralık ayında dördü Roket Gücü'nde görev yapmış olan dokuz üst düzey subayın parlamentodan azledilmesinin ardından gerçekleştirildi.