https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cankirida-firtina-nedeniyle-bir-caminin-minaresi-devrildi-1082975516.html

Çankırı'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi

Çankırı'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi

Sputnik Türkiye

Çankırı’da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T16:11+0300

2024-04-20T16:11+0300

2024-04-20T16:11+0300

yaşam

çankırı

fırtına

cami

minare

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Meteoroloji’nin fırtına tahmininde bulunarak ‘sarı’ kodla uyardığı Çankırı’da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi’nde bulunan Bademlik Camii’nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı.Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Zaten teyakkuz halindeydik. Rüzgar olacağı belliydi ama bu kadar beklenmiyordu. Görmediğimiz yıkımlar gerçekleşti, şehir içinde ağaçlar devrildi. Belediyemize açık alanları tedbir amacıyla kapattık. Ekiplerimiz sahadalar. Diğer minarenin yıkılma tehlikesine karşı binalarımızı boşaltıyoruz. Allah muhafaza onların da üzerine yıkılabilir. Sahada tehlike oluşturan alanlar için vatandaşları sahada uyarıyoruz, sokağa çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyoruz” dedi.

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