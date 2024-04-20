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Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli
Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:37+0300
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bursa deniz otobüsleri (budo)
marmara denizi
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marmara bölgesi
bursa
istanbul
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Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
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bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, fırtına, marmara bölgesi, bursa, istanbul, deniz
bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, fırtına, marmara bölgesi, bursa, istanbul, deniz

Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli

15:37 20.04.2024
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazılarının yapılamayacağı açıklandı.
Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
İstanbul'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
YAŞAM
Meteoroloji 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Marmara ve Ege bölgesine dikkat
12 Nisan, 07:59
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