https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bursada-deniz-otobusleri-seferlerine-firtina-engeli--1082973932.html
Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli
Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T15:37+0300
2024-04-20T15:37+0300
2024-04-20T15:37+0300
yaşam
bursa deniz otobüsleri (budo)
marmara denizi
fırtına
marmara bölgesi
bursa
istanbul
deniz
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Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-marmara-ve-ege-bolgesine-dikkat-1082693014.html
marmara denizi
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bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, fırtına, marmara bölgesi, bursa, istanbul, deniz
bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, fırtına, marmara bölgesi, bursa, istanbul, deniz
Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazılarının yapılamayacağı açıklandı.
Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.