https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bursada-deniz-otobusleri-seferlerine-firtina-engeli--1082973932.html

Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli

Bursa'da deniz otobüsleri seferlerine fırtına engeli

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T15:37+0300

2024-04-20T15:37+0300

2024-04-20T15:37+0300

yaşam

bursa deniz otobüsleri (budo)

marmara denizi

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deniz

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Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-marmara-ve-ege-bolgesine-dikkat-1082693014.html

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