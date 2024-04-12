https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/meteoroloji-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-uyardi-marmara-ve-ege-bolgesine-dikkat-1082693014.html

Meteoroloji 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Marmara ve Ege bölgesine dikkat

Meteoroloji 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Marmara ve Ege bölgesine dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ riski konusunda uyardı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T07:59+0300

2024-04-12T07:59+0300

2024-04-12T07:59+0300

marmara denizi

marmara bölgesi

ege

ege bölgesi

ege denizi

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

rüzgar

şiddetli rüzgar

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Meteoroloji, hafta boyunca belirli bölgelerde sağanak yağışların ve rüzgarın etkili olacağını belirtti. Özellikle dağlık bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gaziantep çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli gök gürültülü yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden görülecek olan ani sel, su baskını, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendeğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'İn yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin (Diyarbakır ve Siirt haric) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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