Meteoroloji 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Marmara ve Ege bölgesine dikkat
© AA / Selami Küçükoğluİstanbul'da fırtına
© AA / Selami Küçükoğlu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ riski konusunda uyardı.
Meteoroloji, hafta boyunca belirli bölgelerde sağanak yağışların ve rüzgarın etkili olacağını belirtti. Özellikle dağlık bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gaziantep çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli gök gürültülü yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden görülecek olan ani sel, su baskını, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendeğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvettli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'İn yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'İn yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu,
Parçalı ve çok bulutlu,
KARS 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin (Diyarbakır ve Siirt haric) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin (Diyarbakır ve Siirt haric) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı