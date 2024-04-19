https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusunun-elit-47-tugayi-ruslar-tarafindan-kusatilmaktan-bir-adim-uzakta-1082959600.html
İngiliz uzman: Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı Ruslar tarafından kuşatılmaktan bir adım uzakta
İngiliz uzman: Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı Ruslar tarafından kuşatılmaktan bir adım uzakta
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor durumda olduğunu belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T22:34+0300
2024-04-19T22:34+0300
2024-04-19T22:34+0300
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.Merkouris, “Geçen yılın haziran ayından bu yana neredeyse aralıksız olarak çatışmalara katılan 47. Mekanize Tugayı büyük tehlike altında, kuşatılmasına sadece bir adım kaldı, bu nedenle gelecek yoğun eleştirilere rağmen mevzilerini terk ederek geri çekilmeye karar verebilir” dedi.Donbass'taki gelişmeler nedeniyle Kiev'de büyük panik yaşandığını belirten Merkouris, toprak kaybetmeye devam eden Ukrayna ordusunun büyük bir çöküşle karşı karşıya olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ukraynali-askerler-rusyayla-isbirligi-yapanlari-kursuna-diziyor-1082947988.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kuşatma, donbass
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kuşatma, donbass
İngiliz uzman: Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı Ruslar tarafından kuşatılmaktan bir adım uzakta
İngiliz analist Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor durumda olduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Merkouris, “Geçen yılın haziran ayından bu yana neredeyse aralıksız olarak çatışmalara katılan 47. Mekanize Tugayı büyük tehlike altında, kuşatılmasına sadece bir adım kaldı, bu nedenle gelecek yoğun eleştirilere rağmen mevzilerini terk ederek geri çekilmeye karar verebilir” dedi.
Donbass'taki gelişmeler nedeniyle Kiev'de büyük panik yaşandığını belirten Merkouris, toprak kaybetmeye devam eden Ukrayna ordusunun büyük bir çöküşle karşı karşıya olduğunu kaydetti.