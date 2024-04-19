https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusunun-elit-47-tugayi-ruslar-tarafindan-kusatilmaktan-bir-adim-uzakta-1082959600.html

İngiliz uzman: Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı Ruslar tarafından kuşatılmaktan bir adım uzakta

İngiliz uzman: Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı Ruslar tarafından kuşatılmaktan bir adım uzakta

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor durumda olduğunu belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T22:34+0300

2024-04-19T22:34+0300

2024-04-19T22:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

kuşatma

donbass

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Merkouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin 47. Mekanize Tugayının Donbass'ta zor bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.Merkouris, “Geçen yılın haziran ayından bu yana neredeyse aralıksız olarak çatışmalara katılan 47. Mekanize Tugayı büyük tehlike altında, kuşatılmasına sadece bir adım kaldı, bu nedenle gelecek yoğun eleştirilere rağmen mevzilerini terk ederek geri çekilmeye karar verebilir” dedi.Donbass'taki gelişmeler nedeniyle Kiev'de büyük panik yaşandığını belirten Merkouris, toprak kaybetmeye devam eden Ukrayna ordusunun büyük bir çöküşle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ukraynali-askerler-rusyayla-isbirligi-yapanlari-kursuna-diziyor-1082947988.html

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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kuşatma, donbass