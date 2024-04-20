https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/asik-veyselin-torunu-gul-eda-hur-ankara-buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grup-sozcusu-oldu-1082981319.html

Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu

Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li ilk kadın Grup sözcüsü Gül Eda Hür oldu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T20:01+0300

2024-04-20T20:01+0300

2024-04-20T20:01+0300

gül eda hür

aşık veysel

abb

ankara büyükşehir belediyesi

sözcü

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082981373_0:235:1853:1277_1920x0_80_0_0_1c4a6c92d9c2ab0445f4d1ba32d7ef60.png

Çankaya Belediye Meclis Üyesi olan Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu.Hür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gül eda hür, aşık veysel, abb, ankara büyükşehir belediyesi, sözcü