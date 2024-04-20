https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/asik-veyselin-torunu-gul-eda-hur-ankara-buyuksehir-belediye-meclisi-chp-grup-sozcusu-oldu-1082981319.html
Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu
Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li ilk kadın Grup sözcüsü Gül Eda Hür oldu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T20:01+0300
2024-04-20T20:01+0300
2024-04-20T20:01+0300
gül eda hür
aşık veysel
abb
ankara büyükşehir belediyesi
sözcü
türkiye
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Çankaya Belediye Meclis Üyesi olan Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu.Hür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html
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gül eda hür, aşık veysel, abb, ankara büyükşehir belediyesi, sözcü
gül eda hür, aşık veysel, abb, ankara büyükşehir belediyesi, sözcü
Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li ilk kadın Grup sözcüsü Gül Eda Hür oldu.
Çankaya Belediye Meclis Üyesi olan Gül Eda Hür Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü oldu.
Hür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek teşekkür etti.