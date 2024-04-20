https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/armand-duplantis-624-metre-ile-sirikla-atlama-dunya-rekoru-kirdi-1082976011.html

Armand Duplantis 6.24 metre ile sırıkla atlama dünya rekoru kırdı

Armand Duplantis 6.24 metre ile sırıkla atlama dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T17:14+0300

2024-04-20T17:14+0300

2024-04-20T17:14+0300

spor

sırıkla atlama

dünya rekoru

çin

rekor

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Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Elmas Lig ilk etabında yarışan Duplantis, 6,24 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı.Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcularından Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Eylül 2023'ten beri 6,23 metreyle elinde bulundurduğu açık hava dünya rekorunu 8. kez geliştirmiş oldu.

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