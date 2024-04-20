https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/armand-duplantis-624-metre-ile-sirikla-atlama-dunya-rekoru-kirdi-1082976011.html
Armand Duplantis 6.24 metre ile sırıkla atlama dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis 6.24 metre ile sırıkla atlama dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:14+0300
2024-04-20T17:14+0300
2024-04-20T17:14+0300
spor
sırıkla atlama
dünya rekoru
çin
rekor
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Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Elmas Lig ilk etabında yarışan Duplantis, 6,24 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı.Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcularından Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Eylül 2023'ten beri 6,23 metreyle elinde bulundurduğu açık hava dünya rekorunu 8. kez geliştirmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ispanyol-tenisci-cortes-15-yil-spordan-men-edildi-1082651294.html
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sırıkla atlama, dünya rekoru, çin, rekor
sırıkla atlama, dünya rekoru, çin, rekor
Armand Duplantis 6.24 metre ile sırıkla atlama dünya rekoru kırdı
Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Elmas Lig ilk etabında yarışan Duplantis, 6,24 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı.
Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcularından Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Eylül 2023'ten beri 6,23 metreyle elinde bulundurduğu açık hava dünya rekorunu 8. kez geliştirmiş oldu.