https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ispanyol-tenisci-cortes-15-yil-spordan-men-edildi-1082651294.html
İspanyol tenisçi Cortes, 15 yıl spordan men edildi
İspanyol tenisçi Cortes, 15 yıl spordan men edildi
Sputnik Türkiye
Hakkındaki suçlamaları kabul eden İspanyol tenisçi Aaron Cortes, 15 yıl spordan men cezası aldı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T21:29+0300
2024-04-10T21:29+0300
2024-04-10T21:29+0300
spor
ispanyol
uluslararası tenis dürüstlük ajansı
rüşvet
turnuva
tenis turnuvası
tenis turnuvası
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Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'ndan (ITIA) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun, hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye (wildcard) için rüşvet verme suçlamalarını kabul ettiği kaydedildi.ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden İspanyol tenisçiye 2039 yılına kadar spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.Açıklamada, dünya klasmanının en fazla 955. sırasına kadar yükselebilen sporcunun ITIA ile tam iş birliği yaptığı ve anlaşmaya varılan yaptırımı kabul ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220912/abd-acik-tenis-turnuvasinda-tek-erkekler-finalini-ispanyol-tenisci-carlos-alcaraz-kazandi-1061082440.html
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ispanyol, uluslararası tenis dürüstlük ajansı, rüşvet, turnuva, tenis turnuvası, tenis turnuvası
ispanyol, uluslararası tenis dürüstlük ajansı, rüşvet, turnuva, tenis turnuvası, tenis turnuvası
İspanyol tenisçi Cortes, 15 yıl spordan men edildi
Hakkındaki suçlamaları kabul eden İspanyol tenisçi Aaron Cortes, 15 yıl spordan men cezası aldı.
Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'ndan (ITIA) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun, hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye (wildcard) için rüşvet verme suçlamalarını kabul ettiği kaydedildi.
ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden İspanyol tenisçiye 2039 yılına kadar spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.
Açıklamada, dünya klasmanının en fazla 955. sırasına kadar yükselebilen sporcunun ITIA ile tam iş birliği yaptığı ve anlaşmaya varılan yaptırımı kabul ettiği belirtildi.