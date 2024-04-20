https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakani-katza-tepki-hesabini-bir-gun-verecekler-1082982300.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: 'Hesabını bir gün verecekler'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: 'Hesabını bir gün verecekler'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki göstererek İsrail'in hukuk önünde bir gün hesap vereceklerini söyledi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T21:13+0300
2024-04-20T21:13+0300
2024-04-20T21:13+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak 'hakaret ve iftira' içeren yorumlarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turk-disislerinden-israile-yanit-utanmasi-gereken-israilli-yetkililerdir-1082981839.html
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adalet ve kalkınma partisi, ömer çelik, israil, israel katz, recep tayyip erdoğan, ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: 'Hesabını bir gün verecekler'
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki göstererek İsrail'in hukuk önünde bir gün hesap vereceklerini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'mızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak 'hakaret ve iftira' içeren yorumlarda bulunmuştu.