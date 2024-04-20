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Türk Dışişleri'nden İsrail'e yanıt: 'Utanması gereken İsrailli yetkililerdir'
Türk Dışişleri'nden İsrail'e yanıt: 'Utanması gereken İsrailli yetkililerdir'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı paylaşıma yönelik bir açıklama... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T20:31+0300
2024-04-20T20:31+0300
2024-04-20T21:47+0300
israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, utanması gerekenin çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkiler olduğunu belirtti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Utanmalısınız" yorumunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html
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Türk Dışişleri'nden İsrail'e yanıt: 'Utanması gereken İsrailli yetkililerdir'
20:31 20.04.2024 (güncellendi: 21:47 20.04.2024)
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı paylaşıma yönelik bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, utanması gerekenin çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkiler olduğunu belirtti.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında:
Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir.
İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.
Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.
Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Utanmalısınız" yorumunda bulunmuştu.