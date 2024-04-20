https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turk-disislerinden-israile-yanit-utanmasi-gereken-israilli-yetkililerdir-1082981839.html

Türk Dışişleri'nden İsrail'e yanıt: 'Utanması gereken İsrailli yetkililerdir'

Türk Dışişleri'nden İsrail'e yanıt: 'Utanması gereken İsrailli yetkililerdir'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı paylaşıma yönelik bir açıklama... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T20:31+0300

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israil- filistin çatışması

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

türk dışişleri

öncü keçeli

israil

israel katz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, utanması gerekenin çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkiler olduğunu belirtti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Utanmalısınız" yorumunda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html

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