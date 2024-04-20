https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/afyonkarahisarda-hemzemin-gecit-uzerinde-kalan-tira-yolcu-treni-carpti-1-yarali-1082978399.html

Afyonkarahisar'da hemzemin geçit üzerinde kalan TIR'a, yolcu treni çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçit üzerinde kalan TIR'a, yolcu treni çarptı: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:13+0300

2024-04-20T18:13+0300

2024-04-20T18:40+0300

yaşam

yolcu treni

afyonkarahisar

hemzemin geçit

tir

kaza

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Eskişehir - Denizli seferini yapan yolcu treni, Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.

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afyonkarahisar

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yolcu treni, afyonkarahisar, hemzemin geçit, tir, kaza