https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/afyonkarahisarda-hemzemin-gecit-uzerinde-kalan-tira-yolcu-treni-carpti-1-yarali-1082978399.html
Afyonkarahisar'da hemzemin geçit üzerinde kalan TIR'a, yolcu treni çarptı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da hemzemin geçit üzerinde kalan TIR'a, yolcu treni çarptı: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T18:13+0300
2024-04-20T18:13+0300
2024-04-20T18:40+0300
yaşam
yolcu treni
afyonkarahisar
hemzemin geçit
tir
kaza
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Eskişehir - Denizli seferini yapan yolcu treni, Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/sivasta-bir-kepce-operatoru-kazi-esnasinda-tanksavar-roketi-buldu-1082917487.html
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yolcu treni, afyonkarahisar, hemzemin geçit, tir, kaza
yolcu treni, afyonkarahisar, hemzemin geçit, tir, kaza
Afyonkarahisar'da hemzemin geçit üzerinde kalan TIR'a, yolcu treni çarptı: 1 yaralı
18:13 20.04.2024 (güncellendi: 18:40 20.04.2024)
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Eskişehir - Denizli seferini yapan yolcu treni, Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.