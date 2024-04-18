https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/sivasta-bir-kepce-operatoru-kazi-esnasinda-tanksavar-roketi-buldu-1082917487.html
Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu
Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T19:28+0300
2024-04-18T19:28+0300
2024-04-18T19:28+0300
türkiye
falcon heavy roketi
tanksavar
tanksavar
tanksavar füze
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kepçe
kepçe
kepçe operatörü
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Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu.Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.
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falcon heavy roketi, tanksavar, tanksavar, tanksavar füze, tanksavar top, kepçe, kepçe, kepçe operatörü
falcon heavy roketi, tanksavar, tanksavar, tanksavar füze, tanksavar top, kepçe, kepçe, kepçe operatörü
Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu
Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu.
Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.
Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.
Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.