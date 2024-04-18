https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/sivasta-bir-kepce-operatoru-kazi-esnasinda-tanksavar-roketi-buldu-1082917487.html

Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu

Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu

Sputnik Türkiye

Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T19:28+0300

2024-04-18T19:28+0300

2024-04-18T19:28+0300

türkiye

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Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu.Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.

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