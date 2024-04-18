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Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu
Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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tanksavar
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Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu.Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.
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Sivas'ta bir kepçe operatörü kazı esnasında tanksavar roketi buldu

19:28 18.04.2024
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.
Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Halife Yalçınkaya
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Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu.
Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.
Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.
Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.
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