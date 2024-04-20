https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-ek-yardima-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982607.html

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T21:39+0300

2024-04-20T21:39+0300

2024-04-20T21:42+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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abd senatosu

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ABD Temsilciler Meclisi bugünkü oturumda Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 112’ye karşı 311 oyla kabul edildi. Belge değerlendirilmek üzere Senato'ya gönderilecek.Tasarı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor.ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul ettiTemsilciler Meclisi ayrıca, İsrail'e 26.4 milyar dolar tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti.Tasarı, 58’e karşı 366 oyla kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html

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abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna ordusu, yardım, senato, abd senatosu