https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-ek-yardima-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982607.html
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T21:39+0300
2024-04-20T21:39+0300
2024-04-20T21:42+0300
ukrayna krizi
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abd temsilciler meclisi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna ordusu
yardım
senato
abd senatosu
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ABD Temsilciler Meclisi bugünkü oturumda Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 112’ye karşı 311 oyla kabul edildi. Belge değerlendirilmek üzere Senato'ya gönderilecek.Tasarı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor.ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul ettiTemsilciler Meclisi ayrıca, İsrail'e 26.4 milyar dolar tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti.Tasarı, 58’e karşı 366 oyla kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html
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abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna ordusu, yardım, senato, abd senatosu
abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna ordusu, yardım, senato, abd senatosu
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti
21:39 20.04.2024 (güncellendi: 21:42 20.04.2024)
Ukrayna’ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti.
ABD Temsilciler Meclisi bugünkü oturumda Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar tutarında ek yardımı öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 112’ye karşı 311 oyla kabul edildi. Belge değerlendirilmek üzere Senato'ya gönderilecek.
Tasarı, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak Kiev’e 61 milyar dolar tahsis edilmesini, bunun yaklaşık 23 milyar dolarının Amerikan cephaneliklerini yenilemek için kullanılmasını öngörüyor.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e ek yardıma ilişkin yasa tasarısını kabul etti
Temsilciler Meclisi ayrıca, İsrail'e 26.4 milyar dolar tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti.
Tasarı, 58’e karşı 366 oyla kabul edildi.