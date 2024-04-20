ABD'nin tartışmalı casusluk programı 2026'ya kadar devam edecek

İstihbaratta Reform ve Amerika'nın Güvenliğini Sağlama Yasası (RISAA), Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. Bölümünü iki yıl daha yeniden yetkilendiren bir yasa tasarısını ifade ediyor.



Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti ve şimdi imzalanmak üzere ABD Başkanı Joe Biden'a gönderiliyor.



Tasarının 25. Bölümü ECSP tanımını genişletiyor ve eleştirmenler bunun veri merkezleri ve ortak çalışma alanlarından işyeri sahiplerine kadar her şeyi kapsayabileceğinden endişe ediyor.



Bölüm 702, 11 Eylül terör saldırılarının ardından 2008 yılında FISA'ya eklenmişti. Bu değişiklikten önce, hükümetin iletişimi elde etmek için "olası nedene" dayalı bir mahkeme izni alması gerekiyordu.