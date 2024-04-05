https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/milei-arjantinin-egemenligini-savunmanin-en-iyi-yolu-abd-ile-ittifakimizi-guclendirmektir-1082504398.html

Milei: Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolu ABD ile ittifakımızı güçlendirmektir

Milei: Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolu ABD ile ittifakımızı güçlendirmektir

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD ile ittifakın Arjantin'in egemenliğinin en iyi savunması olduğunu dile getirdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T16:27+0300

2024-04-05T16:27+0300

2024-04-05T16:27+0300

dünya

arjantin

javier milei

abd

amerika birleşik devletleri

amerika birleşik devletleri güney komutanlığı

laura richardson

egemenlik

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.Arjantin'e gelen ABD Güney Komutanlığı Başkanı General Laura Richardson ile bir görüşme gerçekleştiren Milei, "Bugün egemenliğimizi savunmanın en iyi yolu ABD ve dünyanın özgürlüğü savunan tüm ülkeleriyle ittifakı güçlendirmektir" dedi.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Milei, "General Richardson'ın ziyareti ve ABD'nin desteği için minnettarız. Bu ilk adımların iki ülke arasında özgürlük ağacının dünyanın her köşesinde kök salmasını sağlayacak özel bir ilişkinin başlangıcı olmasını umuyoruz" sözlerini kaydetti.

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arjantin, javier milei, abd, amerika birleşik devletleri, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, laura richardson, egemenlik