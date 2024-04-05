https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/milei-arjantinin-egemenligini-savunmanin-en-iyi-yolu-abd-ile-ittifakimizi-guclendirmektir-1082504398.html
Milei: Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolu ABD ile ittifakımızı güçlendirmektir
Milei: Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolu ABD ile ittifakımızı güçlendirmektir
Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD ile ittifakın Arjantin'in egemenliğinin en iyi savunması olduğunu dile getirdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T16:27+0300
2024-04-05T16:27+0300
2024-04-05T16:27+0300
dünya
arjantin
javier milei
abd
amerika birleşik devletleri
amerika birleşik devletleri güney komutanlığı
laura richardson
egemenlik
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.Arjantin'e gelen ABD Güney Komutanlığı Başkanı General Laura Richardson ile bir görüşme gerçekleştiren Milei, "Bugün egemenliğimizi savunmanın en iyi yolu ABD ve dünyanın özgürlüğü savunan tüm ülkeleriyle ittifakı güçlendirmektir" dedi.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Milei, "General Richardson'ın ziyareti ve ABD'nin desteği için minnettarız. Bu ilk adımların iki ülke arasında özgürlük ağacının dünyanın her köşesinde kök salmasını sağlayacak özel bir ilişkinin başlangıcı olmasını umuyoruz" sözlerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/arjantin-devlet-baskani-milei-israil-gazzede-herhangi-bir-asirilik-yapmiyor-1082155719.html
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arjantin, javier milei, abd, amerika birleşik devletleri, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, laura richardson, egemenlik
arjantin, javier milei, abd, amerika birleşik devletleri, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, laura richardson, egemenlik
Milei: Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolu ABD ile ittifakımızı güçlendirmektir
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD ile ittifakın Arjantin'in egemenliğinin en iyi savunması olduğunu dile getirdi.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.
Arjantin'e gelen ABD Güney Komutanlığı Başkanı General Laura Richardson ile bir görüşme gerçekleştiren Milei, "Bugün egemenliğimizi savunmanın en iyi yolu ABD ve dünyanın özgürlüğü savunan tüm ülkeleriyle ittifakı güçlendirmektir" dedi.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Milei, "General Richardson'ın ziyareti ve ABD'nin desteği için minnettarız. Bu ilk adımların iki ülke arasında özgürlük ağacının dünyanın her köşesinde kök salmasını sağlayacak özel bir ilişkinin başlangıcı olmasını umuyoruz" sözlerini kaydetti.