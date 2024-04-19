https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/fetoden-araniyordu-firari-emniyet-muduru-gizli-gecitten-kacarken-yakalandi--1082932211.html

FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı

FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T09:18+0300

2024-04-19T09:18+0300

2024-04-19T09:18+0300

türkiye

kayseri

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz

polis

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Kayseri'de FETÖ'den Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

kayseri, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, polis