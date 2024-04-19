https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/fetoden-araniyordu-firari-emniyet-muduru-gizli-gecitten-kacarken-yakalandi--1082932211.html
FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı
FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T09:18+0300
2024-04-19T09:18+0300
2024-04-19T09:18+0300
türkiye
kayseri
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz
polis
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Kayseri'de FETÖ'den Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html
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kayseri, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, polis
kayseri, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, polis
FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı
Kayseri'de FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.
Kayseri'de FETÖ'den Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti.
Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.