https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/valilik-uyardi-istanbulda-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1082957046.html

Valilik uyardı: ‘İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor’

Valilik uyardı: ‘İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor’

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T20:48+0300

2024-04-19T20:48+0300

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istanbul valiliği

yağış

kuvvetli yağış

sağanak yağış

uyarı

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabı X'ten, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu paylaşımda Meteoroji’nin paylaşımına atıfta bulunarak ‘çok kuvvetli yağışın’ beklendiği şehirler olarak İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova şehirleri ile çevresi olduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/istanbul-valiliginden-gaziosmanpasada-meydana-gelen-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1082956906.html

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