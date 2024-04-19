https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/valilik-uyardi-istanbulda-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1082957046.html
Valilik uyardı: ‘İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor’
Valilik uyardı: ‘İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor’
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T20:48+0300
2024-04-19T20:48+0300
2024-04-19T20:49+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
yağış
kuvvetli yağış
sağanak yağış
uyarı
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabı X'ten, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu paylaşımda Meteoroji’nin paylaşımına atıfta bulunarak ‘çok kuvvetli yağışın’ beklendiği şehirler olarak İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova şehirleri ile çevresi olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/istanbul-valiliginden-gaziosmanpasada-meydana-gelen-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1082956906.html
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istanbul yağmur, istanbul sağanak, istanbul'da kuvvetli yağmur
Valilik uyardı: ‘İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor’
20:48 19.04.2024 (güncellendi: 20:49 19.04.2024)
İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabı X'ten, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı.
Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu paylaşımda Meteoroji’nin paylaşımına atıfta bulunarak ‘çok kuvvetli yağışın’ beklendiği şehirler olarak İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova şehirleri ile çevresi olduğu aktarıldı.