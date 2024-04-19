https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/istanbul-valiliginden-gaziosmanpasada-meydana-gelen-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1082956906.html
İstanbul Valiliği’nden Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği’nden Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği 19 Nisan'da saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda meydana gelen toprak kaymasına... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T20:41+0300
2024-04-19T20:41+0300
2024-04-19T20:41+0300
türkiye
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istanbul valiliği
gaziosmanpaşa
toprak kayması
gecekondu
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İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada 14 gecekondunun etkilendiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-yerlikaya-acikladi-diyarbakir-ve-mardin-belediyelerine-mufettis-gorevlendirildi-1082953483.html
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istanbul, istanbul valiliği, gaziosmanpaşa, toprak kayması, gecekondu
istanbul, istanbul valiliği, gaziosmanpaşa, toprak kayması, gecekondu
İstanbul Valiliği’nden Gaziosmanpaşa’da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği 19 Nisan'da saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada 14 gecekondunun etkilendiği belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda Afad ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.