https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/saglik-bakani-koca-randevu-sorununu-kalici-sekilde-cozecegiz-1082948392.html

Sağlık Bakanı Koca: Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz

Sağlık Bakanı Koca: Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" ifadelerini... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T16:55+0300

2024-04-19T16:55+0300

2024-04-19T17:09+0300

türkiye

fahrettin koca

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını belirtti.Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştıklarını aktaran Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Randevu sorununa karşı hem vatandaşları hem de hekimleri memnun edecek bir çözüm oluşturduklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hastane-randevusu-icin-yeni-donem-surec-iki-asamali-olacak---1082870396.html

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fahrettin koca, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)