Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme: Bir haftada 34 geniş çaplı bombardıman düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelere ilişkin brifing yayınladı.



Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, Kiev rejiminin Rus enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine cevaben son bir haftada yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlar ve İHA'larla Ukrayna'daki enerji tesislerini, savunma sanayi işletmelerini, demiryolu altyapısını, hava savunma araçlarını, cephaneliklerini ve askeri yakıt depolarını 34 geniş çaplı bombardımanla imha etti.



İHA operatörleri eğitim merkezleri, Ukrayna askerlerinin, aşırı milliyetçi oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları da yerle bir edildi.



Avdeyevka yönünde düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdüren Rus güçler, son bir haftada 2170'den fazla asker ile 7 tankı etkisiz hale getirdi. 13 Nisan'da Donetsk'in Pervomayskoye köyü kontrol altına alındı.



Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus birlikler, Ukrayna'nın 11 karşı saldırısını püskürtürken 380'den fazla askeri öldürdü.



Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus ordusu, 3 bin 500'den fazla askeri ölü olarak ele geçirip 4 tankı vurdu.



Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki taktik konumunu pekiştiren Rus askeri, düşmanın 760 asker ve 1 tank yitirmesine neden oldu.



Herson yönünde Ukrayna ordusunun bir haftalık kaybı 365 asker olarak kayıtlara geçti.



13-19 Nisan tarihleri arasında Ukrayna ordusuna ait 3 MiG-29 savaş uçağı, 4 An-26 askeri kargo uçağı, 4 S-300 fırlatma rampası da imha edildi.