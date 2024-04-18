https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynadan-rusyaya-yogun-saldiri-belgorod-bolgesinde-21-hava-hedefi-imha-edildi-1082891038.html

Ukrayna’dan Rusya’ya yoğun saldırı: Belgorod bölgesinde 21 hava hedefi imha edildi

Ukrayna’dan Rusya’ya yoğun saldırı: Belgorod bölgesinde 21 hava hedefi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod bölgesinde, Rus hava savunma güçlerinin 21 hava hedefini tespit ederek imha ettiği bildirildi. Saldırıda 1... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T09:06+0300

2024-04-18T09:06+0300

2024-04-18T09:07+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

terör saldırısı

insansız hava aracı (iha)

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Şehre yaklaşan 21 hava hedefi imha edildi. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi yaralandı” ifadesini kullandı.Razumnoye kasabasında doğrudan isabet sonucu bir müstakil evin hasar gördüğü ve bu evde oturan bir kadının yaralandığını belirten Gladkov, hava saldırısının diğer olası sonuçlarla ilgili bilgi toplamaya devam ettiklerini yazdı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Belgorod bölgesine füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri dün de 14 adet Vampire füzesini engellemişti.Ukrayna’yla 350 kilometre sınıra sahip Belgorod Bölgesinin genelinde ‘üst düzey terör tehdidi’ ilan edilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı: Dün gece Rusya bölgelerinde 46 hava hedefini vurduRusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin dün gece Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerinde 2 Toçka-U füzesi, 19 Vampire roketi, 5 küçük hava balonu ve 20 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca Kiev rejiminin Toçka-U taktik füze sistemeri, RM-70 Vampire çoklu roketatar, uçak tipi insansız hava araçları ve patlayıcı taşıyan küçük boyutlu hava balonlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırılarını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma araçlarının, Belgorod bölgesinde iki Toçka-U füzesi, 19 Vampire roketi, 16 İHA ve iki küçük hava balonunu, Rostov bölgesinde 3 İHA ve Voronej bölgesinde bir İHA ve üç küçük hava balonunu imha ettiği kaydedildi.

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vyaçeslav gladkov, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, insansız hava aracı (iha)