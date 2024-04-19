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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Konut kredisi kullanacaklara uyarı: Faizler daha da artar mı?
Konut kredisi kullanacaklara uyarı: Faizler daha da artar mı?
Sputnik Türkiye
Bankalarda kredi faizlerindeki yükselişler kredi ile konut alımını bir hayli zorlaştırıyor. Konut satışlarında mart ayı itibarıyla düşüş dikkat çekti. Yüksek... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T07:55+0300
2024-04-19T07:55+0300
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Türkiye genelinde mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında düşerek 105 bin 394 oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Özellikle ipotekli satışlarda mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 49’luk azalış dikkat çekti.Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ilişkin attığı adımlar kerdi faizlerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde bankalarda, tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri bir hayli yükselmişti.Özellikle konut kredisi çekecek olanlar da yüksek faiz nedeniyle borçlanmaktan vazgeçiyor. Konut kredilerindeki yüksek faiz konut satışının önündeki en büyük engel.Şu anda Türkiye genelinde ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL civarında. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek. Vatandaş 1 milyon TL’yi peşinat olarak kullanıp 2 milyon TL kredi çekmek istese 120 ay vadede bunun geri ödemesi 8-9 milyonu buluyor. Yani kredi kullanan bir kişi ortalama 3 milyon TL üzerinden değerlendirildiğinde 2 ev parası da faiz ödemiş oluyor.'Yüksek faizli oranlara rağmen krediler çekiliyor' Peki kredi faizleri daha da yükselir mi? Şu anda konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL kredi için aylık taksit ödemesi ne kadar oldu? Milliyet'te yer alan habere göre, Konut piyasasına dair tüm merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:2 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar?Konut kredisi faizleri daha da artar mı?
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Konut kredisi kullanacaklara uyarı: Faizler daha da artar mı?

07:55 19.04.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Bankalarda kredi faizlerindeki yükselişler kredi ile konut alımını bir hayli zorlaştırıyor. Konut satışlarında mart ayı itibarıyla düşüş dikkat çekti. Yüksek tutarlarda kredi çekip ev almak isteyenler 2 ev parası da faize ödüyor. Peki kredi faizleri daha da artar mı? Şu anda 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksiti ne kadar?
Türkiye genelinde mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında düşerek 105 bin 394 oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Özellikle ipotekli satışlarda mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 49’luk azalış dikkat çekti.
Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ilişkin attığı adımlar kerdi faizlerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde bankalarda, tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri bir hayli yükselmişti.
Özellikle konut kredisi çekecek olanlar da yüksek faiz nedeniyle borçlanmaktan vazgeçiyor. Konut kredilerindeki yüksek faiz konut satışının önündeki en büyük engel.
Şu anda Türkiye genelinde ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL civarında. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek. Vatandaş 1 milyon TL’yi peşinat olarak kullanıp 2 milyon TL kredi çekmek istese 120 ay vadede bunun geri ödemesi 8-9 milyonu buluyor. Yani kredi kullanan bir kişi ortalama 3 milyon TL üzerinden değerlendirildiğinde 2 ev parası da faiz ödemiş oluyor.

'Yüksek faizli oranlara rağmen krediler çekiliyor'

Peki kredi faizleri daha da yükselir mi? Şu anda konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL kredi için aylık taksit ödemesi ne kadar oldu? Milliyet'te yer alan habere göre, Konut piyasasına dair tüm merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Şubat ayında 93 bin 902 konut satılmış, mart ayında 105 bin 394. Yani aslında konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre değil de geçen aya göre bir değerlendirme yapmak daha doğru. Ocak, şubat ve mart aylarında artan bir eğilim var. Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre baktığımızda konut satışlarında yüzde 1.3 oranında azalış var. Ocak ayında toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 7.4’tü. Şubat ayında ipotekli satışların payı yüzde 9.4’e çıktı. Mart ayında da konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda çok ciddi bir düşüş var Ocak-Mart dönemine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında düşüş var. Vatandaşların faiz oranları yüksek olsa da kredi çektiklerini görüyoruz. Bu BDDK’nın haftalık raporlarına da yansıdı. 5 Nisan tarihli konut kredisi hacmine baktığımızda 445 milyar TL seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Bu oran 9 Şubat’ta yaklaşık 437 milyar TL seviyesindeydi. Vatandaşlar bir şekilde çok yüksek faiz oranları olmasına rağmen kredi çekiyor."

2 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar?

Bugün bankalarda faiz oranları yüzde 3 seviyesinde. Faiz oranlarını ortalama olarak yüzde 3.25 olarak söyleyebiliriz. 120 ay vadede 2 milyon TL’lik bir kredi için aylık taksit tutarının 66 bin 430 TL olduğunu söyleyebiliriz. Toplam geri ödeme tutarı 7 milyon 971 bin TL olur. Faizin de yıllık maliyeti yüzde 46 seviyesine yaklaşıyor. Faiz oranları bu dönemde oldukça yükselmeye devam etti. Türkiye’de konut fiyatları ile ilgili iki verimiz var. Biri Merkez Bankası’nın ocak verileri. Ocak ayında Türkiye’de ortalama konut fiyat ortalaması metrekarede yaklaşık 30 bin 900 TL seviyelerinde. İlanlara geldiğimizde bu rakamlar biraz daha düşüyor. Metrekareler çok doğru beyan edilmiyor ve krediye uygun olmayan evler var. Türkiye’de ilanlarda ortalama konut fiyatı 27 bin TL. 100 metrekare bir dairenin Türkiye genelinde ortalaması 2 milyon 700 bin TL ile 3 milyon 100 bin TL aralığındadır. 3 milyonluk bir ev için kişinin 1 milyon TL parası olsa ve 2 milyon TL kredi çektiğinde aylık 66 bin 430 TL ödeme yapması gerekir. Bu mevcut tüketiciler için ulaşılacak bir seviye değil.

Konut kredisi faizleri daha da artar mı?

Kredi faiz oranlarında genel olarak zirve seviyede olduğumuz değerlendiriliyor. Konut kredilerinin ben daha da artacağını düşünmüyorum. Faiz arttığı takdirde nakit paranın gücü artıyor. Vatandaş bu dönemde mümkün olduğu kadar bu parayı mevduatta kullanıp kiralık bir dairede oturmayı tercih ediyor. Kiralık daire bulanamadığı süreçte kiralık daire fiyatlarında artış piyasayı etkiliyor diyebiliriz.
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