https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/konut-kredisi-kullanacaklara-uyari-faizler-daha-da-artar-mi-1082930138.html

Konut kredisi kullanacaklara uyarı: Faizler daha da artar mı?

Konut kredisi kullanacaklara uyarı: Faizler daha da artar mı?

Sputnik Türkiye

Bankalarda kredi faizlerindeki yükselişler kredi ile konut alımını bir hayli zorlaştırıyor. Konut satışlarında mart ayı itibarıyla düşüş dikkat çekti. Yüksek... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T07:55+0300

2024-04-19T07:55+0300

2024-04-19T07:55+0300

ekonomi

konut

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Türkiye genelinde mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında düşerek 105 bin 394 oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azalışla 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Özellikle ipotekli satışlarda mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 49’luk azalış dikkat çekti.Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ilişkin attığı adımlar kerdi faizlerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde bankalarda, tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri bir hayli yükselmişti.Özellikle konut kredisi çekecek olanlar da yüksek faiz nedeniyle borçlanmaktan vazgeçiyor. Konut kredilerindeki yüksek faiz konut satışının önündeki en büyük engel.Şu anda Türkiye genelinde ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL civarında. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek. Vatandaş 1 milyon TL’yi peşinat olarak kullanıp 2 milyon TL kredi çekmek istese 120 ay vadede bunun geri ödemesi 8-9 milyonu buluyor. Yani kredi kullanan bir kişi ortalama 3 milyon TL üzerinden değerlendirildiğinde 2 ev parası da faiz ödemiş oluyor.'Yüksek faizli oranlara rağmen krediler çekiliyor' Peki kredi faizleri daha da yükselir mi? Şu anda konut kredisi faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL kredi için aylık taksit ödemesi ne kadar oldu? Milliyet'te yer alan habere göre, Konut piyasasına dair tüm merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:2 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar?Konut kredisi faizleri daha da artar mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/imfden-turkiye-icin-enflasyon-tahmini-dolar-99-tlyi-asabilir-1082894327.html

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