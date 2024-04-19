https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kisin-kutuplari-aratmiyordu-donan-cildir-golu-yazin-gelmesiyle-erimeye-basladi--1082933536.html
Kışın kutupları aratmıyordu: Donan Çıldır Gölü, baharın gelmesiyle erimeye başladı
Kışın kutupları aratmıyordu: Donan Çıldır Gölü, baharın gelmesiyle erimeye başladı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:11+0300
2024-04-19T10:11+0300
2024-04-19T11:01+0300
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ardahan
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çıldır gölü
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buz
buz
buz kütlesi
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Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ndeki buz tabakası havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Sıcakların etkisiyle eriyerek parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı. Özellikle Akçakale köyü mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.Aykut Yıldız adlı vatandaş, "Şu anda gölün kıyısındayız. Gölün yüzeyindeki buz kütlelerinin daha çözülmediğini düşünmüştük ama baktığımızda gölün bir kısmında buz kütleleri, bir tarafında ise suyun olduğunu gördük. Şu anda burası resmen Antarktika’yı andırıyor. Gölün yarısı buz kütleleri ile kaplıyken, yarısı da suyla kaplı ve buna çok şaşırdık’’ dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/zorlu-holding-binasina-silahli-saldiri--1082932739.html
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ardahan, çıldır, çıldır gölü, donma, buz, buz, buz kütlesi, kış, yaz
ardahan, çıldır, çıldır gölü, donma, buz, buz, buz kütlesi, kış, yaz
Kışın kutupları aratmıyordu: Donan Çıldır Gölü, baharın gelmesiyle erimeye başladı
10:11 19.04.2024 (güncellendi: 11:01 19.04.2024)
Ardahan'da Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı.
Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ndeki buz tabakası havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Sıcakların etkisiyle eriyerek parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı.
Özellikle Akçakale köyü mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.
Aykut Yıldız adlı vatandaş, "Şu anda gölün kıyısındayız. Gölün yüzeyindeki buz kütlelerinin daha çözülmediğini düşünmüştük ama baktığımızda gölün bir kısmında buz kütleleri, bir tarafında ise suyun olduğunu gördük. Şu anda burası resmen Antarktika’yı andırıyor. Gölün yarısı buz kütleleri ile kaplıyken, yarısı da suyla kaplı ve buna çok şaşırdık’’ dedi.