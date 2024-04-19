https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kisin-kutuplari-aratmiyordu-donan-cildir-golu-yazin-gelmesiyle-erimeye-basladi--1082933536.html

Kışın kutupları aratmıyordu: Donan Çıldır Gölü, baharın gelmesiyle erimeye başladı

Kışın kutupları aratmıyordu: Donan Çıldır Gölü, baharın gelmesiyle erimeye başladı

Sputnik Türkiye

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

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ardahan

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Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ndeki buz tabakası havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Sıcakların etkisiyle eriyerek parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı. Özellikle Akçakale köyü mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.Aykut Yıldız adlı vatandaş, "Şu anda gölün kıyısındayız. Gölün yüzeyindeki buz kütlelerinin daha çözülmediğini düşünmüştük ama baktığımızda gölün bir kısmında buz kütleleri, bir tarafında ise suyun olduğunu gördük. Şu anda burası resmen Antarktika’yı andırıyor. Gölün yarısı buz kütleleri ile kaplıyken, yarısı da suyla kaplı ve buna çok şaşırdık’’ dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/zorlu-holding-binasina-silahli-saldiri--1082932739.html

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