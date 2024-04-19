https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kazakistan-ve-kirgizistandan-ortak-aciklama-asirlardir-suren-kardeslik-baglarimiz-var--1082945321.html
Kazakistan ve Kırgızistan'dan ortak açıklama: Asırlardır süren kardeşlik bağlarımız var
Kazakistan ve Kırgızistan'dan ortak açıklama: Asırlardır süren kardeşlik bağlarımız var
Sputnik Türkiye
Kazakistan ve Kırgızistan, ikili ilişkileri derinleştirme ve genişletme kararı alarak birçok sektörde yeni anlaşmalar imzaladı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:30+0300
2024-04-19T15:30+0300
2024-04-19T15:31+0300
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kasım cömert tokayev
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sadır caparov
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Kazakistan ile Kırgızistan arasında müttefik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine dair önemli bir anlaşma imzalandı. Tokayev, bu anlaşmanın, iki ülkenin çıkarlarını tam olarak yansıttığını ve uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarının korunmasına büyük katkı sağladığını belirtti.Ticarette hedef 2 milyar dolar Tokayev, ayrıca iki ülke arasında çözümlenmemiş sorunların olmaması gerektiğini vurgulayarak, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak için çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamı 2 milyar dolara çıkarma hedefi koyduklarını dile getirdi.Kazakistanlı yatırımcıların Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde güneş enerjisi santrali inşa etme ve Celal Abad bölgesinde ferro alyaj tesisinin kurulması planlarının olduğunu açıklayan Tokayev, su kaynaklarının verimli kullanımı, gümrük, dijitalleşme, eğitim, kültür, tarım ve turizm gibi alanlarda da işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.Kazakistan ile Kırgızistan arasında müttefik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarına vurgu yapan Tokayev, "Bu anlaşma, iki ülkenin çıkarlarını tam anlamıyla karşılıyor ve asırlardır devam eden kardeşlik bağların korunmasına katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. İmzalanan anlaşmanın ortak çıkarları karşıladığını vurgulayan Caparov, ekonomi, ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, dijitalleşme gibi alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.Kazakistan ile Kırgızistan arasında imzalanan anlaşmanın yanı sıra, yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması ile sınırda araç kontrol noktalarının geliştirilmesine yönelik eylem planı da imzalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ermenistan-bizim-icin-stratejik-bir-ortak--1082778761.html
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kazakistan, kırgızistan, kasım cömert tokayev, ortak, stratejik ortaklık, sadır caparov, enerji
kazakistan, kırgızistan, kasım cömert tokayev, ortak, stratejik ortaklık, sadır caparov, enerji
Kazakistan ve Kırgızistan'dan ortak açıklama: Asırlardır süren kardeşlik bağlarımız var
15:30 19.04.2024 (güncellendi: 15:31 19.04.2024)
Kazakistan ve Kırgızistan, ikili ilişkileri derinleştirme ve genişletme kararı alarak birçok sektörde yeni anlaşmalar imzaladı.
Kazakistan ile Kırgızistan arasında müttefik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine dair önemli bir anlaşma imzalandı. Tokayev, bu anlaşmanın, iki ülkenin çıkarlarını tam olarak yansıttığını ve uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarının korunmasına büyük katkı sağladığını belirtti.
Ticarette hedef 2 milyar dolar
Tokayev, ayrıca iki ülke arasında çözümlenmemiş sorunların olmaması gerektiğini vurgulayarak, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak için çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamı 2 milyar dolara çıkarma hedefi koyduklarını dile getirdi.
Kazakistanlı yatırımcıların Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde güneş enerjisi santrali inşa etme ve Celal Abad bölgesinde ferro alyaj tesisinin kurulması planlarının olduğunu açıklayan Tokayev, su kaynaklarının verimli kullanımı, gümrük, dijitalleşme, eğitim, kültür, tarım ve turizm gibi alanlarda da işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Kazakistan ile Kırgızistan arasında müttefik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarına vurgu yapan Tokayev, "Bu anlaşma, iki ülkenin çıkarlarını tam anlamıyla karşılıyor ve asırlardır devam eden kardeşlik bağların korunmasına katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. İmzalanan anlaşmanın ortak çıkarları karşıladığını vurgulayan Caparov, ekonomi, ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, dijitalleşme gibi alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.
Kazakistan ile Kırgızistan arasında imzalanan anlaşmanın yanı sıra, yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması ile sınırda araç kontrol noktalarının geliştirilmesine yönelik eylem planı da imzalandı.