https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ermenistan-bizim-icin-stratejik-bir-ortak--1082778761.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ermenistan bizim için stratejik bir ortak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ermenistan bizim için stratejik bir ortak
Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan ile buluştu. Tokayev, Ermenistan ile ticari ilişkileri önemsediklerini ve beraber... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T12:57+0300
2024-04-15T12:57+0300
2024-04-15T12:57+0300
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Armenpress'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tokayev için Erivan'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın katılımıyla bir resmi tören düzenlendi.Törenin ardından Tokayev ve Paşinyan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Tokayev, Ermenistan'ın Kazakistan için stratejik bir ortak olduğunu ve bölgesel barış ve güvenlik açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.Ermenistan'ın Barış Kavşağı Projesi'ne destek Tokayev, iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini belirterek, çeşitli sektörlerde ortak yatırım projelerini hayata geçirmeyi önerdi. Özellikle lojistik ve taşımacılık sektörlerinin işbirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Tokayev, Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı Projesi'ni desteklediklerini dile getirdi.Kardeş şehir ilan edildi Görüşmenin sonunda, iki ülke arasında göç alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, Erivan ile Astana'nın 'kardeş şehir' ilan edilmesine ilişkin anlaşma da imzalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/macron-iranin-tecrit-edilmesi-cagrisinda-bulundu-1082777330.html
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ermenistan, kazakistan, kasım cömert tokayev, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ortak, stratejik, astana
ermenistan, kazakistan, kasım cömert tokayev, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ortak, stratejik, astana
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ermenistan bizim için stratejik bir ortak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan ile buluştu. Tokayev, Ermenistan ile ticari ilişkileri önemsediklerini ve beraber proje gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Armenpress'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tokayev için Erivan'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın katılımıyla bir resmi tören düzenlendi.
Törenin ardından Tokayev ve Paşinyan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Tokayev, Ermenistan'ın Kazakistan için stratejik bir ortak olduğunu ve bölgesel barış ve güvenlik açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Ermenistan'ın Barış Kavşağı Projesi'ne destek
Tokayev, iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini belirterek, çeşitli sektörlerde ortak yatırım projelerini hayata geçirmeyi önerdi. Özellikle lojistik ve taşımacılık sektörlerinin işbirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Tokayev, Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı Projesi'ni desteklediklerini dile getirdi.
Görüşmenin sonunda, iki ülke arasında göç alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, Erivan ile Astana'nın 'kardeş şehir' ilan edilmesine ilişkin anlaşma da imzalandı.