https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ermenistan-bizim-icin-stratejik-bir-ortak--1082778761.html

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ermenistan bizim için stratejik bir ortak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ermenistan bizim için stratejik bir ortak

Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan ile buluştu. Tokayev, Ermenistan ile ticari ilişkileri önemsediklerini ve beraber... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T12:57+0300

2024-04-15T12:57+0300

2024-04-15T12:57+0300

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kasım cömert tokayev

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Armenpress'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tokayev için Erivan'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın katılımıyla bir resmi tören düzenlendi.Törenin ardından Tokayev ve Paşinyan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Tokayev, Ermenistan'ın Kazakistan için stratejik bir ortak olduğunu ve bölgesel barış ve güvenlik açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.Ermenistan'ın Barış Kavşağı Projesi'ne destek Tokayev, iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini belirterek, çeşitli sektörlerde ortak yatırım projelerini hayata geçirmeyi önerdi. Özellikle lojistik ve taşımacılık sektörlerinin işbirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Tokayev, Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı Projesi'ni desteklediklerini dile getirdi.Kardeş şehir ilan edildi Görüşmenin sonunda, iki ülke arasında göç alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, Erivan ile Astana'nın 'kardeş şehir' ilan edilmesine ilişkin anlaşma da imzalandı.

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