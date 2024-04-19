https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/jandarma-uniformasi-ile-gbt-kontrolu-yaparken-polise-yakalandi-askerlige-karsi-hevesim-var-1082956233.html

Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı: 'Askerliğe karşı hevesim var'

Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı: 'Askerliğe karşı hevesim var'

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan bir kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T20:15+0300

2024-04-19T20:15+0300

2024-04-19T20:15+0300

türkiye

zonguldak

jandarma

gbt

kontrol

sahte

sözleşmeli öğretmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082955901_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_63c972160dd65f4daf174309ec03eb7a.jpg

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.K. isimli bir kadının gittiği alışveriş merkezinde sivil kıyafetlerini değiştirerek yanında getirdiği askeri üniforma ile GBT kontrolü yaptığı ortaya çıktı. Elindeki telefonla ilçe merkezindeki Meydanbaşı Caddesi'ndeki esnaflara GBT sorgulaması yapan 24 yaşındaki M.K.'nın cadde boyunca iş yerlerini gezerek suç kaydını kontrol edeceğini belirtip esnaflardan kimliklerini istediği dile getirildi. GBT sorgulaması yaptığını söylemesinin ardından esnaflara kimliğini veren şahsın daha sonra ise sahil kenarında bulunan Uzunkum Caddesindeki kafelere girerek, içeride oturan müşterilerin kimliklerini istediği belirtildi.Bir müşterinin durumundan şüphelenip 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine hareket ederek Jandarma üniformalı kadına suç üstü yaptığı ve polis ekiplerinin askeri personel olduğunu gösteren kimlik kartını sorduğu ifade edildi. Kimlik kartının bulunmadığını öğrenen ekiplerin, kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptığı ve sözleşmeli öğretmen olduğu tespit edilen M.K.'nın, daha önceden de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirlendi.M.K.'nın askerlik mesleğine karşı hevesi olduğunu, kendisinin öğretmenlik yaptığını söylediği belirtilirken tiyatro gösterisi için jandarma üniforması giydiğini de belirttiği aktarıldı. Bindirildiği polis aracında ise ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/koc-iki-sahibini-oldurdu-olay-mahalline-gelen-polislere-de-saldirdi-1082912401.html

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zonguldak, jandarma, gbt, kontrol, sahte, sözleşmeli öğretmen