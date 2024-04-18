https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/koc-iki-sahibini-oldurdu-olay-mahalline-gelen-polislere-de-saldirdi-1082912401.html

Koç, iki sahibini öldürdü: Olay mahalline gelen polislere de saldırdı

Koç, iki sahibini öldürdü: Olay mahalline gelen polislere de saldırdı

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da bir çiftlikte bulunan bir koç, 80 yaşlarındaki iki sahibini öldürdü, onları ziyarete gelen çocuklarını yaraladı. Olay yerine gelen polisler de... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:59+0300

2024-04-18T16:59+0300

2024-04-18T16:59+0300

yaşam

yeni zelanda

koç

çiftlik

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Yeni Zelanda'daki çiftlikte iki sahibinin ölümüne ve çocuklarının yaralanmasına neden olan koç, olay yerine gelen polise de saldırınca silahla vurularak öldürüldü. The New Zealand'ın haberine göre, Auckland kentinin batısındaki Waitakere bölgesinde bulunan çiftlikteki koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı. Auckland polisince yapılan açıklamada, çiftlik sahibi kadınla erkeğin koç tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine ekip gönderildiği bildirildi. Polisin, olay yerinde koçun saldırması sonucu yaralanan kişiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti. Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.

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koç sahibini öldürdü, koç nasıl bir hayvandır