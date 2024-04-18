https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/koc-iki-sahibini-oldurdu-olay-mahalline-gelen-polislere-de-saldirdi-1082912401.html
Koç, iki sahibini öldürdü: Olay mahalline gelen polislere de saldırdı
Koç, iki sahibini öldürdü: Olay mahalline gelen polislere de saldırdı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da bir çiftlikte bulunan bir koç, 80 yaşlarındaki iki sahibini öldürdü, onları ziyarete gelen çocuklarını yaraladı. Olay yerine gelen polisler de... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:59+0300
2024-04-18T16:59+0300
2024-04-18T16:59+0300
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yeni zelanda
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çiftlik
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Yeni Zelanda'daki çiftlikte iki sahibinin ölümüne ve çocuklarının yaralanmasına neden olan koç, olay yerine gelen polise de saldırınca silahla vurularak öldürüldü. The New Zealand'ın haberine göre, Auckland kentinin batısındaki Waitakere bölgesinde bulunan çiftlikteki koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı. Auckland polisince yapılan açıklamada, çiftlik sahibi kadınla erkeğin koç tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine ekip gönderildiği bildirildi. Polisin, olay yerinde koçun saldırması sonucu yaralanan kişiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti. Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230416/koyun-ile-bakicisinin-dostlugu-ona-hayvan-diyemem-benim-arkadasim-1069753843.html
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koç sahibini öldürdü, koç nasıl bir hayvandır
koç sahibini öldürdü, koç nasıl bir hayvandır
Koç, iki sahibini öldürdü: Olay mahalline gelen polislere de saldırdı
Yeni Zelanda'da bir çiftlikte bulunan bir koç, 80 yaşlarındaki iki sahibini öldürdü, onları ziyarete gelen çocuklarını yaraladı. Olay yerine gelen polisler de koçun saldırısına uğradı. Polis ekipleri, koçu vurarak öldürdü.
Yeni Zelanda'daki çiftlikte iki sahibinin ölümüne ve çocuklarının yaralanmasına neden olan koç, olay yerine gelen polise de saldırınca silahla vurularak öldürüldü.
The New Zealand'ın haberine göre, Auckland kentinin batısındaki Waitakere bölgesinde bulunan çiftlikteki koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı.
Auckland polisince yapılan açıklamada, çiftlik sahibi kadınla erkeğin koç tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine ekip gönderildiği bildirildi.
Polisin, olay yerinde koçun saldırması sonucu yaralanan kişiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti.
Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.