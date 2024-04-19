https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-yerlikaya-acikladi-diyarbakir-ve-mardin-belediyelerine-mufettis-gorevlendirildi-1082953483.html

Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması: 'Müfettişler görevlendirildi'

Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması: 'Müfettişler görevlendirildi'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında `İstiklal Marşı’nın okutulmadığına`, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T19:06+0300

2024-04-19T19:06+0300

2024-04-19T19:19+0300

ali yerlikaya

türkiye

mardin büyükşehir belediye başkanlığı

mardin büyükşehir belediyesi

diyarbakır

diyarbakır büyükşehir belediyesi

istiklal marşı

türk bayrağı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

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ali yerlikaya, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin büyükşehir belediyesi, diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, istiklal marşı, türk bayrağı