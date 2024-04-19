https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-yerlikaya-acikladi-diyarbakir-ve-mardin-belediyelerine-mufettis-gorevlendirildi-1082953483.html
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması: 'Müfettişler görevlendirildi'
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması: 'Müfettişler görevlendirildi'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında `İstiklal Marşı’nın okutulmadığına`, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:06+0300
2024-04-19T19:06+0300
2024-04-19T19:19+0300
ali yerlikaya
türkiye
mardin büyükşehir belediye başkanlığı
mardin büyükşehir belediyesi
diyarbakır
diyarbakır büyükşehir belediyesi
istiklal marşı
türk bayrağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_a8e4c415a2dcc3a6fb1f7d6e00e71e90.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/selahattin-demirtas-ve-15-tutuklunun-tahliye-talebine-ret-karari--1082876258.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/11/1080834467_174:0:2694:1890_1920x0_80_0_0_cb24cc17122fc878eaee722e021239e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin büyükşehir belediyesi, diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, istiklal marşı, türk bayrağı
ali yerlikaya, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin büyükşehir belediyesi, diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, istiklal marşı, türk bayrağı
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması: 'Müfettişler görevlendirildi'
19:06 19.04.2024 (güncellendi: 19:19 19.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında `İstiklal Marşı’nın okutulmadığına`, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise `Türk bayrağının kaldırıldığına` ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.