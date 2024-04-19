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İran-İsrail geriliminin ardından ekonomistlerden uyarı: Altın ve borsada yeni bir rekor gelir mi?
İran-İsrail geriliminin ardından ekonomistlerden uyarı: Altın ve borsada yeni bir rekor gelir mi?
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 9849 puan ile tarihi rekor kırdıktan Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın ardından yeni... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları son zamanların en sert hareketini gösteriyor. Altın piyasası geçen hafta cuma günü tarihi rekor kırdıktan sonra yeni haftada dalgalı bir seyir izliyor.Peki, belirsizlik döneminde altında kalmak mantıklı mı? Gram altın için tahminler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Ekonomist Hikmet Baydar:Borsada 10 bin puan hedefi kısa vadede gelir mi?Altında yükselişin nedenleri: 'Altında kalmak mantıklı'Gram altın için 2 bin 600 TL hedefi"Gram altın, ons altından etkileniyor. Ons altında yön yukarı olduğu sürece yeni zirveleri test etme ihtimalimiz fazla" şeklinde konuşan uzman isim, Milliyet'e verdiği röportajda şunları aktardı:Döviz mi altın mı kazandırır?
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İran-İsrail geriliminin ardından ekonomistlerden uyarı: Altın ve borsada yeni bir rekor gelir mi?
08:55 19.04.2024 (güncellendi: 08:58 19.04.2024)
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 9849 puan ile tarihi rekor kırdıktan Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın ardından yeni haftada düşüşe geçti. Peki endekste temkinli duruş devam edecek mi, altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ekonomist Baydar anlattı.
Altın fiyatları son zamanların en sert hareketini gösteriyor. Altın piyasası geçen hafta cuma günü tarihi rekor kırdıktan sonra yeni haftada dalgalı bir seyir izliyor.
Peki, belirsizlik döneminde altında kalmak mantıklı mı? Gram altın için tahminler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Ekonomist Hikmet Baydar:
Borsada 10 bin puan hedefi kısa vadede gelir mi?
“Öncelikle borsadaki satış baskısının sadece Türkiye ile ilgili bir alakası yok. İsrail ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklı bölgesel bir risk olduğu için burada jeopolitik riskler daha da ağır basıyor. ABD’de enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu da faiz indirimi öngörülerini öteledi. Bunun da piyasalara olumsuz bir yansıması var. Bunun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Büyüme hedefleri Rusya, Çin, ABD, Avrupa ve Türkiye de dahil yukarı çekilmeye başlandı. Bu da önümüzdeki süreçte borsaya olumlu yansıyabilir. Borsada 10.000 seviyesi dış piyasa koşullarına bağlı olarak kolayca görülebilecek bir seviye. İran-İsrail sorunu biterse bu ihtimal daha da artar. Olası düşüşlerde ise 9400 puan desteği oldukça güçlü. Önümüzdeki aylarda 10.000 seviyesinin kırıldığını görebiliriz. Ancak global ekonomide faiz indirimi beklentisi bozulursa süre uzayabilir."
Altında yükselişin nedenleri: 'Altında kalmak mantıklı'
"Altın piyasasının durumu biraz daha farklı. Jeopolitik riskler altına yarıyor. İran-İsrail atışmasının bir savaşa dönüşme riski altında bir alım dalgası oluşturdu. ABD’de enflasyonun yüksek çıkması faizin daha da yükseltilebileceği senaryolarını beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda paranın altına doğru kayması daha yüksek bir olasılık. Son zamanlarda altın fiyatlarındaki hareketin arkasındaki iki neden bunlardır. Şu anda altında kalmak mantıklı. ABD’de enflasyon riski daha da ortaya çıkmaya başladı, jeopolitik riskler devam ettiği sürece her an bir kırılma yaşanabilir korkusuyla yatırımcı altın tutma eğilimini artıracaktır. Altın biraz daha avantajlı gibi gözüküyor."
Gram altın için 2 bin 600 TL hedefi
"Gram altın, ons altından etkileniyor. Ons altında yön yukarı olduğu sürece yeni zirveleri test etme ihtimalimiz fazla" şeklinde konuşan uzman isim, Milliyet'e verdiği röportajda şunları aktardı:
"Yabancı yatırımcı girişi dövizde aşağı yönlü baskı oluşturursa o zaman gram altında dolar/TL’nin gevşemesi ile bir düşüş söz konusu olabilir. Şimdilik gram altında büyük bir düşüş beklemiyoruz. 2 bin 500 TL olan gram altının spot fiyatı önümüzdeki günlerde 2 bin 600 TL seviyelerini test edebilir."
Döviz mi altın mı kazandırır?
"Borsa uzun vadeli düşünüldüğü sürece yükselişine devam edebilir. Altın biraz daha güvenlik amaçlı tutulabilen bir ürün. Döviz global piyasalarla ilişkisi olanların kur riski almaması için önemli. Bir seçim yapmak gerekirse ağırlıklı olarak mevduat sonra altın daha sonrası için borsa portföylerde olabilir. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Altın, dövizden daha fazla kazandıracaktır diye düşünüyorum.”