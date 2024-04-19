İran-İsrail geriliminin ardından ekonomistlerden uyarı: Altın ve borsada yeni bir rekor gelir mi?

“Öncelikle borsadaki satış baskısının sadece Türkiye ile ilgili bir alakası yok. İsrail ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklı bölgesel bir risk olduğu için burada jeopolitik riskler daha da ağır basıyor. ABD’de enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu da faiz indirimi öngörülerini öteledi. Bunun da piyasalara olumsuz bir yansıması var. Bunun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Büyüme hedefleri Rusya, Çin, ABD, Avrupa ve Türkiye de dahil yukarı çekilmeye başlandı. Bu da önümüzdeki süreçte borsaya olumlu yansıyabilir. Borsada 10.000 seviyesi dış piyasa koşullarına bağlı olarak kolayca görülebilecek bir seviye. İran-İsrail sorunu biterse bu ihtimal daha da artar. Olası düşüşlerde ise 9400 puan desteği oldukça güçlü. Önümüzdeki aylarda 10.000 seviyesinin kırıldığını görebiliriz. Ancak global ekonomide faiz indirimi beklentisi bozulursa süre uzayabilir."