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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/iran-disisleri-bakani-yanitimiz-sert-ve-nihai-olacak--1082947095.html
İran Dışişleri Bakanı: Yanıtımız sert ve nihai olacak
İran Dışişleri Bakanı: Yanıtımız sert ve nihai olacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, CNN International’e verdiği röportajda, “Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:57+0300
2024-04-19T15:59+0300
israil- filistin çatışması
iran
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York’ta CNN International’de Erin Burnett’e röportaj verdi. Abdullahiyan, “İsrail rejiminin yeniden maceraya soyunması ve İran'ın çıkarlarına karşı eylemlerde bulunması halinde bir sonraki yanıtımız hızlı ve en üst düzeyde olacaktır" dedi. İsrail’in 'bir önceki hatayı' tekrarlamamasını umduklarını söyleyen Abdullahiyan, “Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak” ifadelerini kullandı.İranlı Bakan, uyarının Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray'a iletildiğini kaydederek, “Batı Asya’da tansiyonu yükseltmek ya da krize neden olmak amacında değiliz” dedi.'İsrail'in eylemleri AB tarafından durdurulacak' “Olabilecek bir saldırıya yanıtın detayları silahlı kuvvetlerimiz tarafından tasarlandı” diyen Bakan Abdullahiyan, herhangi bir İsrail eyleminin ABD tarafından durdurulacağını ve Beyaz Saray’ın 'macera arayışındaki İsrail’e izin vermeyeceğini' umduklarını söyledi. Abdullahiyan, “İran’ın İsrail’e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıdaki amacı uyarmak, eşit eylemde bulunmak ve karşılık verecek araçlara sahip olduğumuzun bilinmesini sağlamaktı” dedi.İran tarafından en az 300 füze ve dron fırlatıldığını aktaran İranlı Bakan, bunun 'asgari çerçevede kaldığını' ve İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık olarak 'meşru savunma' eylemi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, “Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakanligindan-iran---israil-gerginligine-iliskin-aciklama--1082939690.html
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İran Dışişleri Bakanı: Yanıtımız sert ve nihai olacak

15:57 19.04.2024 (güncellendi: 15:59 19.04.2024)
© İHA / YOUSSEF BADAWIİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / YOUSSEF BADAWI
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, CNN International’e verdiği röportajda, “Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York’ta CNN International’de Erin Burnett’e röportaj verdi. Abdullahiyan, “İsrail rejiminin yeniden maceraya soyunması ve İran'ın çıkarlarına karşı eylemlerde bulunması halinde bir sonraki yanıtımız hızlı ve en üst düzeyde olacaktır" dedi. İsrail’in 'bir önceki hatayı' tekrarlamamasını umduklarını söyleyen Abdullahiyan, “Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak” ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, uyarının Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray'a iletildiğini kaydederek, “Batı Asya’da tansiyonu yükseltmek ya da krize neden olmak amacında değiliz” dedi.

'İsrail'in eylemleri AB tarafından durdurulacak'

“Olabilecek bir saldırıya yanıtın detayları silahlı kuvvetlerimiz tarafından tasarlandı” diyen Bakan Abdullahiyan, herhangi bir İsrail eyleminin ABD tarafından durdurulacağını ve Beyaz Saray’ın 'macera arayışındaki İsrail’e izin vermeyeceğini' umduklarını söyledi.
Abdullahiyan, “İran’ın İsrail’e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıdaki amacı uyarmak, eşit eylemde bulunmak ve karşılık verecek araçlara sahip olduğumuzun bilinmesini sağlamaktı” dedi.
İran tarafından en az 300 füze ve dron fırlatıldığını aktaran İranlı Bakan, bunun 'asgari çerçevede kaldığını' ve İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık olarak 'meşru savunma' eylemi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, “Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk” açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran - İsrail gerginliğine ilişkin açıklama
12:54
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