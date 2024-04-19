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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullandik-ve-saldirimiz-sona-erdi-1082926168.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T01:27+0300
2024-04-19T01:54+0300
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin konusunda gerçekleşen Birleşmiş Milletler genel oturumunda İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinen Abdullahiyan, "İsrail konsolosluk binamızı hedef alarak açık bir şekilde uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiştir. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın tamamen sorumsuzca davranışları nedeniyle BM bu saldırıyı kınamaktan dahi aciz kaldı. Hiçbir devlet, ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçiliğine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalmaz" ifadelerini kullandı.'13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi'İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, konsolosluk saldırısının kırmızıçizgiyi aştığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi. Abdullahiyan, "13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi. Çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı" dedi.'En sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz'Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.Abdullahiyan, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi. Şimdi İran'ın ulusal çıkarlarını ve toprağını hedef almama konusunda dikkat etmesi gereken İsrail rejimidir. İran'a karşı böylesi maceralardan uzak durmalıdır. Ülkemizin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakamız yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-taksici-olduren-iran-uyruklu-sahsin-yakalanma-ani-ortaya-cikti--1082911008.html
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, israil-filistin, israil
iran, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, israil-filistin, israil

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi

01:27 19.04.2024 (güncellendi: 01:54 19.04.2024)
© İHA / CHAMILA KARUNARATHNEİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / CHAMILA KARUNARATHNE
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin konusunda gerçekleşen Birleşmiş Milletler genel oturumunda İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.
İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinen Abdullahiyan, "İsrail konsolosluk binamızı hedef alarak açık bir şekilde uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiştir. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın tamamen sorumsuzca davranışları nedeniyle BM bu saldırıyı kınamaktan dahi aciz kaldı. Hiçbir devlet, ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçiliğine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalmaz" ifadelerini kullandı.

'13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi'

İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, konsolosluk saldırısının kırmızıçizgiyi aştığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi. Abdullahiyan, "13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi. Çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı" dedi.

'En sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz'

Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.
Abdullahiyan, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi. Şimdi İran'ın ulusal çıkarlarını ve toprağını hedef almama konusunda dikkat etmesi gereken İsrail rejimidir. İran'a karşı böylesi maceralardan uzak durmalıdır. Ülkemizin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakamız yok" ifadelerini kullandı.
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