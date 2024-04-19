https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ukraynali-askerler-rusyayla-isbirligi-yapanlari-kursuna-diziyor-1082947988.html

‘Ukraynalı askerler, Rusya’yla işbirliği yapanları kurşuna diziyor’

‘Ukraynalı askerler, Rusya’yla işbirliği yapanları kurşuna diziyor’

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi’nin Ukrayna kontrolündeki kısmında, bir kişinin Rusya’yla işbirliği yaptığı iddiasıyla Ukraynalı askerler tarafından yargısız infaz edildiği... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T16:37+0300

2024-04-19T16:37+0300

2024-04-19T16:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

herson

dinyeper nehri

ukrayna ordusu

rus ordusu

rusya ordusu

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Herson Direnişi yeraltı örgütünün 'Grad' lakaplı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper Nehri’nin sağ kıyısında, Herson Bölgesi’nin Ukrayna kontrolündeki kısmında Ukraynalı askerlerin sivillere yönelik savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.Komutan, “Çok fazla suç vakası var. Son vakalardan, Kizomıs köyünde bir adam, Ruslara çalıştığı şüphesiyle Ukraynalı askerler tarafından kurşuna dizildi. Sağ yakadaki köylerden birinde bir başka adam da devlete ihanet etmekle suçlandı. 2022’de topladığı odun ve kömürü Rus askerlere ve yetkililere verdiği için 12 yıl hapis cezası alabilir” şeklinde konuştu.'Ukrayna ordusu, Herson'u Nazi işgalindeki günlerine döndürdü'Herson Bölge Meclisi milletvekili Yuriy Barbaşov da, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Herson şehrini, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalinde yaşanan koşullara geri götürdüğünü söyledi. Şehirde terör ve şiddetin hüküm sürdüğünü kaydeden Barbaşov, insanların dövüldüğü ve kaçırıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

ukrayna

rusya

herson

dinyeper nehri

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