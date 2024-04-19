https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/inegolde-mobilya-fabrikasinda-yangin--1082934771.html

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T10:41+0300

2024-04-19T10:41+0300

2024-04-19T11:22+0300

türkiye

mobilya

yangın

inegöl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082934511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aaada1af2a13e041092b63d7d15f91b.jpg

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html

türkiye

inegöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mobilya, yangın, inegöl