https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/inegolde-mobilya-fabrikasinda-yangin--1082934771.html
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:41+0300
2024-04-19T10:41+0300
2024-04-19T11:22+0300
türkiye
mobilya
yangın
inegöl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082934511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aaada1af2a13e041092b63d7d15f91b.jpg
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html
türkiye
inegöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082934511_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_337b8439351b85eab31c58606748297f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mobilya, yangın, inegöl
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
10:41 19.04.2024 (güncellendi: 11:22 19.04.2024)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.