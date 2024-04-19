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G7 ülkelerinden Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
G7 ülkelerinden Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'a kalıcı barış çağrısında bulunularak AB ve ABD tarafından sağlanan yerleşik... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T18:04+0300
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dünya
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ermenistan
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barış
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a güç kullanmama, egemenliğe saygı, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde onurlu ve kalıcı bir barışın sağlanması için barış sürecine tam olarak bağlı kalmaları çağrısında bulundu.Azerbaycan'a uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulunan G7 ülkeleri, evlerine geri dönmek isteyen mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için uygun adımların atılmasını teşvik etti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluşmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-bati-ermenistani-kafkasyada-ileri-karakola-donusturuyor-1082503488.html
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g7, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, barış, çağrı
g7, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, barış, çağrı

G7 ülkelerinden Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

18:04 19.04.2024
© AFP 2023 / KERSTIN JOENSSONG7 ülkeleri
G7 ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / KERSTIN JOENSSON
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'a kalıcı barış çağrısında bulunularak AB ve ABD tarafından sağlanan yerleşik müzakere çerçeveleri dahilinde, her düzeyde yapıcı temasların sürdürülmesini kolaylaştırmaya hazır olunduğu dile getirildi.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a güç kullanmama, egemenliğe saygı, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde onurlu ve kalıcı bir barışın sağlanması için barış sürecine tam olarak bağlı kalmaları çağrısında bulundu.
Azerbaycan'a uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulunan G7 ülkeleri, evlerine geri dönmek isteyen mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için uygun adımların atılmasını teşvik etti.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

G7 ve üyeleri, özellikle de sürekli çabalarını takdir ettiğimiz AB ve ABD tarafından sağlanan yerleşik müzakere çerçeveleri dahilinde, her düzeyde yapıcı temasların sürdürülmesini kolaylaştırmaya hazırdır. Daha fazla bölgesel işbirliğini ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır da dahil olmak üzere tüm sınırların yeniden açılmasını teşvik ediyoruz.

G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluşmaktadır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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