https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/g7-ulkelerinden-azerbaycan-ve-ermenistana-cagri-1082951485.html

G7 ülkelerinden Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

G7 ülkelerinden Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Sputnik Türkiye

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'a kalıcı barış çağrısında bulunularak AB ve ABD tarafından sağlanan yerleşik... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T18:04+0300

2024-04-19T18:04+0300

2024-04-19T18:04+0300

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barış

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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a güç kullanmama, egemenliğe saygı, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde onurlu ve kalıcı bir barışın sağlanması için barış sürecine tam olarak bağlı kalmaları çağrısında bulundu.Azerbaycan'a uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulunan G7 ülkeleri, evlerine geri dönmek isteyen mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için uygun adımların atılmasını teşvik etti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, İtalya, Almanya ve Fransa'dan oluşmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-bati-ermenistani-kafkasyada-ileri-karakola-donusturuyor-1082503488.html

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g7, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, barış, çağrı