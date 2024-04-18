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TBMM İliç Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Komisyon Başkanlığı'na AK Partili Uslu seçildi
TBMM İliç Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Komisyon Başkanlığı'na AK Partili Uslu seçildi
Sputnik Türkiye
TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığı'na seçilen AK Partili Uslu "Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.'Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız'Uslu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, İliç'te yaşanan kazanan Türk milletini derinden üzdüğünü; halen toprak altında bulunan 8 işçiye bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini söyledi.Kaza anında 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığına dikkati çeken Uslu, işçilerin kurtarılması için olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya başladığını, heyelan riski nedeniyle bir süre ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının halihazırda 24 saat boyunca sürdürüldüğünü belirtti.Uslu, kaza sonrası toprakta, havada, suda kirlenme konusunda spekülasyonlar olduğunu ancak ilgili bakanlıkların gerekli kontrollerde şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladığını vurguladı.Araştırma komisyonunun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunun altını çizen Uslu, şunları kaydetti:
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TBMM İliç Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Komisyon Başkanlığı'na AK Partili Uslu seçildi

21:12 18.04.2024
© AA / Metin AktaşErzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Metin Aktaş
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TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığı'na seçilen AK Partili Uslu "Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız ve hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması hem de bu kazadaki sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için güzel bir rapor düzenleyeceğiz" dedi.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.

'Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız'

Uslu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, İliç'te yaşanan kazanan Türk milletini derinden üzdüğünü; halen toprak altında bulunan 8 işçiye bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini söyledi.
Kaza anında 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığına dikkati çeken Uslu, işçilerin kurtarılması için olayın ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya başladığını, heyelan riski nedeniyle bir süre ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının halihazırda 24 saat boyunca sürdürüldüğünü belirtti.
Uslu, kaza sonrası toprakta, havada, suda kirlenme konusunda spekülasyonlar olduğunu ancak ilgili bakanlıkların gerekli kontrollerde şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladığını vurguladı.
Araştırma komisyonunun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunun altını çizen Uslu, şunları kaydetti:
"Bu komisyonu birlikte kurduk, birlikte çalışacağız. Başkanlığı ben üstlendim ama buradaki her bir arkadaşımız başkandır. Herkes fikrini, talebini, düşüncesini rahatlıkla dile getirebilir. Hep birlikte bu sürecin onarılması ve bundan sonra bu tür kazaların önlenmesi için ne yapılması gerekiyorsa çalışacağız. Milletimizin bize verdiği yükümlülüğü sonuna kadar yerine getireceğiz. Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız ve hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması hem de bu kazadaki sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için güzel bir rapor düzenleyeceğiz."
erzincan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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27 Haziran 2022, 16:18
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