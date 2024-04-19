https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakani-hakan-fidan-iranli-mevkidasi-ile-gorustu--1082948105.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T16:42+0300
2024-04-19T16:42+0300
2024-04-19T16:42+0300
israil- filistin çatışması
iran
türkiye
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/iran-disisleri-bakani-yanitimiz-sert-ve-nihai-olacak--1082947095.html
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iran, türkiye, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, hakan fidan
iran, türkiye, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.