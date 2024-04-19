https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cia-direktoru-burns-ukrayna-2024un-sonuna-dogru-yenilebilir-1082929200.html

CIA Direktörü Burns: Ukrayna 2024'ün sonuna doğru yenilebilir

CIA Direktörü Burns: Ukrayna 2024'ün sonuna doğru yenilebilir

Sputnik Türkiye

CIA Direktörü Burns, Ukrayna ordusunun 2024 yılının sonuna doğru yenilgiye uğratılması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T02:52+0300

2024-04-19T02:52+0300

2024-04-19T02:52+0300

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ukrayna krizi

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar Rusya ile yaşanan çatışmada yenilgiye uğrayabileceğini söyledi.Burns, "Ukraynalıların 2024 yılı sonuna kadar yenilgiye uğratılması ya da en azından Vladimir Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) barış anlaşmasının şartlarını etkili bir şekilde dikte edebilecek konumda olması riski oldukça yüksek” dedi.Bu bağlamda Kongre üyelerine, ABD'nin Kiev'in ihtiyaçları için milyarlarca dolar tahsis etmesine olanak sağlayacak ek finansman yasasını onaylama çağrısı yaparak, aksi takdirde “tablo çok daha korkunç olacak” diye uyardı.

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