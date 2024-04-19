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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cia-direktoru-burns-ukrayna-2024un-sonuna-dogru-yenilebilir-1082929200.html
CIA Direktörü Burns: Ukrayna 2024'ün sonuna doğru yenilebilir
CIA Direktörü Burns: Ukrayna 2024'ün sonuna doğru yenilebilir
Sputnik Türkiye
CIA Direktörü Burns, Ukrayna ordusunun 2024 yılının sonuna doğru yenilgiye uğratılması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T02:52+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar Rusya ile yaşanan çatışmada yenilgiye uğrayabileceğini söyledi.Burns, "Ukraynalıların 2024 yılı sonuna kadar yenilgiye uğratılması ya da en azından Vladimir Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) barış anlaşmasının şartlarını etkili bir şekilde dikte edebilecek konumda olması riski oldukça yüksek” dedi.Bu bağlamda Kongre üyelerine, ABD'nin Kiev'in ihtiyaçları için milyarlarca dolar tahsis etmesine olanak sağlayacak ek finansman yasasını onaylama çağrısı yaparak, aksi takdirde “tablo çok daha korkunç olacak” diye uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/uaea-zaporojye-ngsye-iha-saldirisi-girisiminde-bulunuldugu-konusunda-bilgilendirildik-1082923591.html
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cia, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, william burns
cia, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, william burns

CIA Direktörü Burns: Ukrayna 2024'ün sonuna doğru yenilebilir

02:52 19.04.2024
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CIA Direktörü Burns, Ukrayna ordusunun 2024 yılının sonuna doğru yenilgiye uğratılması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar Rusya ile yaşanan çatışmada yenilgiye uğrayabileceğini söyledi.
Burns, "Ukraynalıların 2024 yılı sonuna kadar yenilgiye uğratılması ya da en azından Vladimir Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) barış anlaşmasının şartlarını etkili bir şekilde dikte edebilecek konumda olması riski oldukça yüksek” dedi.
Bu bağlamda Kongre üyelerine, ABD'nin Kiev'in ihtiyaçları için milyarlarca dolar tahsis etmesine olanak sağlayacak ek finansman yasasını onaylama çağrısı yaparak, aksi takdirde “tablo çok daha korkunç olacak” diye uyardı.
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