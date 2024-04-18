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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/uaea-zaporojye-ngsye-iha-saldirisi-girisiminde-bulunuldugu-konusunda-bilgilendirildik-1082923591.html
UAEA: Zaporojye NGS’ye İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu konusunda bilgilendirildik
UAEA: Zaporojye NGS’ye İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu konusunda bilgilendirildik
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, UAEA’nın Zaporojye Nükleer Güç Santralinin eğitim merkezine yeni bir insansız hava aracı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T22:46+0300
2024-04-18T22:46+0300
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Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (ZNGS) eğitim merkezine yönelik, hasara veya can kaybına yol açmayan yeni bir insansız hava aracı saldırısı girişimi konusunda bilgilendirildi" denildi.Bunun geçen hafta yaşanan iki benzer olaydan sonra eğitim merkezine yakın zamanda düzenlenen üçüncü saldırı olduğu belirtilerek, "Zaporojye Nükleer Güç Santrali yetkilileri, sahadaki UAEA ekibine herhangi bir ayrıntı vermeden bugünkü saldırıyı düzenleyen İHA’nın ‘etkisiz hale getirildiğini’ bildirdi” ifadelerine yer verildi.UAEA uzmanlarının yerel saatle 10.35'te, İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu sırada bir patlama duyduğu belirtilerek, “Tesis potansiyel güvenlik riskleri taşıdığından, UAEA ekibinin olayı değerlendirmek üzere Zaporojye NGS sahası dışında bulunan eğitim merkezine erişimine izin verilmedi" denildi.Daha önce, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Ukrayna ordusunun drone yardımıyla eğitim merkezine yeni bir saldırı düzenlediğini, insansız hava aracının binanın çatısı üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-yeniden-saldirdi-1082900813.html
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uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye
uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye

UAEA: Zaporojye NGS’ye İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu konusunda bilgilendirildik

22:46 18.04.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, UAEA’nın Zaporojye Nükleer Güç Santralinin eğitim merkezine yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminde bulunulduğu konusunda bilgilendirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (ZNGS) eğitim merkezine yönelik, hasara veya can kaybına yol açmayan yeni bir insansız hava aracı saldırısı girişimi konusunda bilgilendirildi" denildi.
Bunun geçen hafta yaşanan iki benzer olaydan sonra eğitim merkezine yakın zamanda düzenlenen üçüncü saldırı olduğu belirtilerek, "Zaporojye Nükleer Güç Santrali yetkilileri, sahadaki UAEA ekibine herhangi bir ayrıntı vermeden bugünkü saldırıyı düzenleyen İHA’nın ‘etkisiz hale getirildiğini’ bildirdi” ifadelerine yer verildi.
UAEA uzmanlarının yerel saatle 10.35'te, İHA saldırısı girişiminde bulunulduğu sırada bir patlama duyduğu belirtilerek, “Tesis potansiyel güvenlik riskleri taşıdığından, UAEA ekibinin olayı değerlendirmek üzere Zaporojye NGS sahası dışında bulunan eğitim merkezine erişimine izin verilmedi" denildi.
Daha önce, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Ukrayna ordusunun drone yardımıyla eğitim merkezine yeni bir saldırı düzenlediğini, insansız hava aracının binanın çatısı üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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